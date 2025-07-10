10 июля 2025

Девушку Старовойта выгнали из дома после обысков

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, в котором жил Старовойт со своей девушкой, опечатан после обысков, сообщил Mash
Дом, в котором жил Старовойт со своей девушкой, опечатан после обысков, сообщил Mash Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой в Одинцовском районе, была вынуждена покинуть их совместный дом в Подмосковье и поселиться в гостинице. Причина — опечатанная недвижимость, принадлежавшая бывшему главе Минтранса. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Девушка Романа Старовойта, который застрелился в Одинцовском районе, вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу... Вся недвижимость, в которой она жила ранее, опечатана правоохранителями», — отмечается в сообщении Mash.

Роман Старовойт, занимавший пост министра транспорта, совершил самоубийство 7 июля. Именно такую версию рассматривает следствие. Бывшего главу Минтранса должны похоронить 11 июля в Санкт-Петербурге. URA.RU в соответствующем сюжете будет освещать данное мероприятие.

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Девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой в Одинцовском районе, была вынуждена покинуть их совместный дом в Подмосковье и поселиться в гостинице. Причина — опечатанная недвижимость, принадлежавшая бывшему главе Минтранса. Об этом сообщают telegram-каналы. «Девушка Романа Старовойта, который застрелился в Одинцовском районе, вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу... Вся недвижимость, в которой она жила ранее, опечатана правоохранителями», — отмечается в сообщении Mash. Роман Старовойт, занимавший пост министра транспорта, совершил самоубийство 7 июля. Именно такую версию рассматривает следствие. Бывшего главу Минтранса должны похоронить 11 июля в Санкт-Петербурге. URA.RU в соответствующем сюжете будет освещать данное мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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