10 июля 2025

«Честь имею»: погибший экс-министр транспорта Старовойт оставил прощальное послание в чате

Погибший экс-министр транспорта Старовойт оставил прощальное послание в чате
© Служба новостей «URA.RU»
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Старовойт написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею»
Старовойт написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею» Фото:

Роман Старовойт, занимавший должность министра транспорта, перед смертью оставил прощальное послание в рабочем чате министерства. Как сообщает «Коммерсант», Старовойт обратился к своим заместителям, подчеркнув, что посвятил себя важной для страны работе, и завершил сообщение словами: «Честь имею».

«Тогдашний бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: „Честь имею“», — пишет издание со ссылкой на источник. 

В тот же день тело Романа Старовойта обнаружили вблизи одного из парков в подмосковном Одинцово, рядом находился наградной пистолет. Следственный комитет в качестве основной версии произошедшего рассматривает самоубийство. Сегодня, 10 июля, в Москве состоялась церемония прощания с бывшим министром. 

На прощание прибыл Андрей Никитин. С февраля 2025 года он занимал должность заместителя министра транспорта, а после отставки Старовойта был назначен руководителем этого министерства. В общении с прессой Никитин отозвался об усопшем, как о «достойном человеке».

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Роман Старовойт, занимавший должность министра транспорта, перед смертью оставил прощальное послание в рабочем чате министерства. Как сообщает «Коммерсант», Старовойт обратился к своим заместителям, подчеркнув, что посвятил себя важной для страны работе, и завершил сообщение словами: «Честь имею». «Тогдашний бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: „Честь имею“», — пишет издание со ссылкой на источник.  В тот же день тело Романа Старовойта обнаружили вблизи одного из парков в подмосковном Одинцово, рядом находился наградной пистолет. Следственный комитет в качестве основной версии произошедшего рассматривает самоубийство. Сегодня, 10 июля, в Москве состоялась церемония прощания с бывшим министром.  На прощание прибыл Андрей Никитин. С февраля 2025 года он занимал должность заместителя министра транспорта, а после отставки Старовойта был назначен руководителем этого министерства. В общении с прессой Никитин отозвался об усопшем, как о «достойном человеке».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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