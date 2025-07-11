Россию атаковали 155 беспилотников ВСУ

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Больше всего дронов ВСУ сбито над Курской областью
Больше всего дронов ВСУ сбито над Курской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны России. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. 

По информации ведомства, наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 53 аппарата. В Брянской области силы ПВО уничтожили 19 дронов, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, в Тульской — 13. Кроме того, по 11 беспилотников сбили над Орловской областью и Московским регионом, семь — над Республикой Крым, по четыре — над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по два — над Ростовской и Калужской областями.

Днем ранее российская ПВО уничтожила 185 выпущенных с территории Украины беспилотников. Об этом пишет RT.

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Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны России. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.  По информации ведомства, наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 53 аппарата. В Брянской области силы ПВО уничтожили 19 дронов, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, в Тульской — 13. Кроме того, по 11 беспилотников сбили над Орловской областью и Московским регионом, семь — над Республикой Крым, по четыре — над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по два — над Ростовской и Калужской областями. Днем ранее российская ПВО уничтожила 185 выпущенных с территории Украины беспилотников. Об этом пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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