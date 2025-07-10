В Пермском крае назвали топ-5 автомобилей, на которые рухнули цены больше всего

В Пермском крае с мая по июнь 2025 года снизились цены на российские и зарубежные автомобили с пробегом. В числе лидеров оказались Lada Kalina, Renault Logan и Lada Largus, сообщили URA.RU эксперты сервиса «Авто.ру».
«В Пермском крае в июне некоторые популярные на вторичном рынке модели подешевели. Самое заметное снижение средней стоимости отмечено у Lada Kalina (-15,7% до 499 тысяч рублей), Renault Logan (-12,5%; 396 тысяч рублей) и Lada Largus (-12%; 810 тысячи рублей)», — сказано в сообщении.
Также в пятерку самых подешевевших вошли Hyundai Solaris (-10,4%; 822 тысячи рублей) и Hyundai Creta (-8,7%; 1,59 млн рублей). В целом по Пермскому краю аналитики отмечают не падение, а повышение цен на поддержанные автомобили. За месяц прирост составил 2,7%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!