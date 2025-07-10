10 июля 2025

В Пермском крае назвали топ-5 автомобилей, на которые рухнули цены больше всего

В Пермском крае снизились цены на российские и европейские автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На отечественные автомобили цены стремительно снижаются
На отечественные автомобили цены стремительно снижаются Фото:

В Пермском крае с мая по июнь 2025 года снизились цены на российские и зарубежные автомобили с пробегом. В числе лидеров оказались Lada Kalina, Renault Logan и Lada Largus, сообщили URA.RU эксперты сервиса «Авто.ру».

«В Пермском крае в июне некоторые популярные на вторичном рынке модели подешевели. Самое заметное снижение средней стоимости отмечено у Lada Kalina (-15,7% до 499 тысяч рублей), Renault Logan (-12,5%; 396 тысяч рублей) и Lada Largus (-12%; 810 тысячи рублей)», — сказано в сообщении.

Также в пятерку самых подешевевших вошли Hyundai Solaris (-10,4%; 822 тысячи рублей) и Hyundai Creta (-8,7%; 1,59 млн рублей). В целом по Пермскому краю аналитики отмечают не падение, а повышение цен на поддержанные автомобили. За месяц прирост составил 2,7%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае с мая по июнь 2025 года снизились цены на российские и зарубежные автомобили с пробегом. В числе лидеров оказались Lada Kalina, Renault Logan и Lada Largus, сообщили URA.RU эксперты сервиса «Авто.ру». «В Пермском крае в июне некоторые популярные на вторичном рынке модели подешевели. Самое заметное снижение средней стоимости отмечено у Lada Kalina (-15,7% до 499 тысяч рублей), Renault Logan (-12,5%; 396 тысяч рублей) и Lada Largus (-12%; 810 тысячи рублей)», — сказано в сообщении. Также в пятерку самых подешевевших вошли Hyundai Solaris (-10,4%; 822 тысячи рублей) и Hyundai Creta (-8,7%; 1,59 млн рублей). В целом по Пермскому краю аналитики отмечают не падение, а повышение цен на поддержанные автомобили. За месяц прирост составил 2,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...