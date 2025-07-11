В Тюмени родился ребенок с экстремально низким весом

Вес самого крупного малыша превысил 5 кг
В Тюмени в 2025 году родился ребенок с экстремально низким весом — 595 грамм. Вес самого крупного малыша составил 5,3 килограмм. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
«Самый маленький вес новорожденного в 2025 году составил 595 грамм. Самый большой вес — 5 360 грамм», — рассказали корреспонденту агентства в департаменте.
Средний вес доношенного ребенка при рождении составляет 2 600 — 3 500 грамм. Там же добавили, что по итогам двух последних лет наибольшее количество одновременно рожденных детей у одной женщины составило три ребенка.
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