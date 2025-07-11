В Тюмени родился ребенок с экстремально низким весом

В Тюмени родился ребенок весом менее 600 грамм
© Служба новостей «URA.RU»
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Вес самого крупного малыша превысил 5 кг
Вес самого крупного малыша превысил 5 кг Фото:

В Тюмени в 2025 году родился ребенок с экстремально низким весом — 595 грамм. Вес самого крупного малыша составил 5,3 килограмм. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Самый маленький вес новорожденного в 2025 году составил 595 грамм. Самый большой вес — 5 360 грамм», — рассказали корреспонденту агентства в департаменте.

Средний вес доношенного ребенка при рождении составляет 2 600 — 3 500 грамм. Там же добавили, что по итогам двух последних лет наибольшее количество одновременно рожденных детей у одной женщины составило три ребенка. 

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В Тюмени в 2025 году родился ребенок с экстремально низким весом — 595 грамм. Вес самого крупного малыша составил 5,3 килограмм. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. «Самый маленький вес новорожденного в 2025 году составил 595 грамм. Самый большой вес — 5 360 грамм», — рассказали корреспонденту агентства в департаменте. Средний вес доношенного ребенка при рождении составляет 2 600 — 3 500 грамм. Там же добавили, что по итогам двух последних лет наибольшее количество одновременно рожденных детей у одной женщины составило три ребенка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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