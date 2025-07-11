Лариса Долина объяснила, почему фонограмма для нее — табу

Певица Лариса Долина, как известно, — большой перфекционист в работе. Это качество она в очередной раз продемонстрировала на фестивале «Славянский базар в Витебске», который проходит в эти дни в Белоруссии. В разговоре с корреспондентом URA.RU она объяснила, почему всегда поет живьем, хотя некоторые ее коллеги не против отработать и под фонограмму.
«Я всегда живьем работаю, — объяснила звезда. — Слушайте, а для чего я на свет родилась? Для чего в эту профессию пришла? Чтобы под фонограмму все время чесать?»
Сегодня вечером артистка выйдет на сцену грандиозного концерта «Это наша победа». Лариса Александровна исполнит сразу несколько композиций, в том числе и дуэтных. Артистка в этот вечер будет работать в сопровождении симфонического оркестра. Поэтому днем лично приехала на репетицию, чтобы проверить качество звука и выстроить работу.
Лариса Александровна, едва появившись в летнем амфитеатре, сразу попала в компанию своего любимчика Александра Панайотова, с которым оживленно общалась. А вскоре к ним присоединился и композитор Ким Брейтбург. «Зажжем сегодня?» — спросила Долина у маэстро.
На сцене артистка репетировала первой знаменитый хит «Лунная мелодия», которую она исполняет с Александром Панайотовым. Однако репетицию была вынуждена прервать. Сначала артистка плохо слышала своего коллегу по дуэту.
«Дай мне, пожалуйста, погромче Сашу, — попросила она звукорежиссеру, а после попросила остановить музыку. В этот момент Лариса Александровна была предельно доброжелательна. — Прошу прощения, извините, вынуждена вас остановить, — заявила Долина. — Очень суетливый темп. Посдержаннее, пожалуйста!»
Судя по всему, в этот момент Долиной показалось, что музыканты не уделяют ее словам должного внимания. «Вы меня слышите?» — переспросила звезда.
Музыканты просьбу звезды услышали и стали играть медленнее. Долину такой темп устроил. Правда, через пару композиций она вновь обратилась к музыкантам.
«Если не сложно вам будет, ребят, еще разочек?» — попросила она повторить песню «Эй, моряк». Как оказалось, певица не сразу сориентировалась.
«Я не очень по форме помню (эту композицию — авт.), — призналась артистка. — Мне не очень понятно. Сейчас я тогда с вами постою, пойму и выучу».
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