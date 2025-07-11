Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде

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Россиянин и его подельники обвиняются в продаже запрещенных веществ, сообщает Life
Россиянин и его подельники обвиняются в продаже запрещенных веществ, сообщает Life Фото:

В Таиланде, в Пхукете, задержан 20-летний гражданин России. Помимо него были задержаны еще двое граждан Таиланда по подозрению в продаже запрещенных веществ. Об этом сообщает Life.

 «В квартире наркоторговцев были задержаны 20-летний россиянин Дмитрий Пупышев и его подельники — 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит, оба граждане Таиланда», — указано в материале. Также сообщается, что из были изъяты различные запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения.

Анализы подтвердили наличие веществ у всех задержанных. За торговлю веществами в Таиланде предусмотрено 15 лет тюрьмы, крупный денежный штраф. И в особо тяжелых случаях предусмотрена смертная казнь.

Ранее уже в России задерживали иностранных граждан по подозрению в сбыте наркотиков: так, в июне 2025 года в Курганской области были арестованы двое выходцев из азиатских республик. Им грозит до 20 лет лишения свободы по российскому законодательству. Подобные случаи регулярно фиксируются как в России, так и за рубежом, где к наркопреступлениям применяются суровые меры наказания.

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В Таиланде, в Пхукете, задержан 20-летний гражданин России. Помимо него были задержаны еще двое граждан Таиланда по подозрению в продаже запрещенных веществ. Об этом сообщает Life.  «В квартире наркоторговцев были задержаны 20-летний россиянин Дмитрий Пупышев и его подельники — 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит, оба граждане Таиланда», — указано в материале. Также сообщается, что из были изъяты различные запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения. Анализы подтвердили наличие веществ у всех задержанных. За торговлю веществами в Таиланде предусмотрено 15 лет тюрьмы, крупный денежный штраф. И в особо тяжелых случаях предусмотрена смертная казнь. Ранее уже в России задерживали иностранных граждан по подозрению в сбыте наркотиков: так, в июне 2025 года в Курганской области были арестованы двое выходцев из азиатских республик. Им грозит до 20 лет лишения свободы по российскому законодательству. Подобные случаи регулярно фиксируются как в России, так и за рубежом, где к наркопреступлениям применяются суровые меры наказания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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