Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде

В Таиланде, в Пхукете, задержан 20-летний гражданин России. Помимо него были задержаны еще двое граждан Таиланда по подозрению в продаже запрещенных веществ. Об этом сообщает Life.
«В квартире наркоторговцев были задержаны 20-летний россиянин Дмитрий Пупышев и его подельники — 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит, оба граждане Таиланда», — указано в материале. Также сообщается, что из были изъяты различные запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения.
Анализы подтвердили наличие веществ у всех задержанных. За торговлю веществами в Таиланде предусмотрено 15 лет тюрьмы, крупный денежный штраф. И в особо тяжелых случаях предусмотрена смертная казнь.
Ранее уже в России задерживали иностранных граждан по подозрению в сбыте наркотиков: так, в июне 2025 года в Курганской области были арестованы двое выходцев из азиатских республик. Им грозит до 20 лет лишения свободы по российскому законодательству. Подобные случаи регулярно фиксируются как в России, так и за рубежом, где к наркопреступлениям применяются суровые меры наказания.
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