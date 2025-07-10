Трамп одобрил некоторые запросы Украины на поставки оружия

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Трамп согласился на поставку некоторых видов оружия
Трамп согласился на поставку некоторых видов оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп одобрил некоторые запросы Украины на поставку военной помощи, представленные украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в июне. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Президент США одобрил некоторые из них», — говорится в материале газеты. Какие именно поставки были одобрены, не уточняется. По информации источников, проверка поставок оружия началась после меморандума Минобороны США.

При этом официальная помощь Украине не была приостановлена, хотя некоторые поставки могли быть отложены. Объем военной помощи Украине сокращается, и значительная ее часть может закончиться к концу лета 2025 года.

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Президент США Дональд Трамп одобрил некоторые запросы Украины на поставку военной помощи, представленные украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в июне. Об этом пишет газета The Washington Post. «Президент США одобрил некоторые из них», — говорится в материале газеты. Какие именно поставки были одобрены, не уточняется. По информации источников, проверка поставок оружия началась после меморандума Минобороны США. При этом официальная помощь Украине не была приостановлена, хотя некоторые поставки могли быть отложены. Объем военной помощи Украине сокращается, и значительная ее часть может закончиться к концу лета 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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