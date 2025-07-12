В Самаре на Волге перевернулся не катер, а самодельный плавучий дом

Сегодня, около 13:40 мск, произошло ЧП на Волге в районе Красноглинского района Самары: опрокинулся самодельный плавучий дом с четырьмя пассажирами на борту. Об этом сообщили представители ГУМЧС России по Самарской области. Ранее в сети распространялась информация о том, что происшествие случилось с катером.
«Поступило сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома в Красноглинском районе г.о. Самара. По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четверо человек», — сообщило МЧС по региону в telegram-канале.
Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Трем из четырех находившихся в доме людей удалось выжить, личные данные пострадавших устанавливаются. Однако судьба последнего четвертого пассажира до сих пор остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.
Причины и обстоятельства, которые привели к опрокидыванию плавучего дома, в настоящий момент выясняются. Специалисты изучают все возможные версии произошедшего, включая техническое состояние самодельного сооружения и условия на воде в момент инцидента.
Ранее Mash писал, что в Самарской области на реке Волга перевернулся прогулочный катер с людьми на борту во время урагана, однако позднее стало известно, что это был плавучий дом. По предварительной информации сообщалось, на судне находились как минимум три человека.
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