В Самаре на Волге перевернулся не катер, а самодельный плавучий дом

МЧС: в Самаре опрокинулся самодельный плавучий дом с людьми на борту
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МЧС ищет человека, который пропал в реке Волге
МЧС ищет человека, который пропал в реке Волге Фото:

Сегодня, около 13:40 мск, произошло ЧП на Волге в районе Красноглинского района Самары: опрокинулся самодельный плавучий дом с четырьмя пассажирами на борту. Об этом сообщили представители ГУМЧС России по Самарской области. Ранее в сети распространялась информация о том, что происшествие случилось с катером.

«Поступило сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома в Красноглинском районе г.о. Самара. По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четверо человек», — сообщило МЧС по региону в telegram-канале. 

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Трем из четырех находившихся в доме людей удалось выжить, личные данные пострадавших устанавливаются. Однако судьба последнего четвертого пассажира до сих пор остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

Причины и обстоятельства, которые привели к опрокидыванию плавучего дома, в настоящий момент выясняются. Специалисты изучают все возможные версии произошедшего, включая техническое состояние самодельного сооружения и условия на воде в момент инцидента.

Ранее Mash писал, что в Самарской области на реке Волга перевернулся прогулочный катер с людьми на борту во время урагана, однако позднее стало известно, что это был плавучий дом. По предварительной информации сообщалось, на судне находились как минимум три человека.

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Сегодня, около 13:40 мск, произошло ЧП на Волге в районе Красноглинского района Самары: опрокинулся самодельный плавучий дом с четырьмя пассажирами на борту. Об этом сообщили представители ГУМЧС России по Самарской области. Ранее в сети распространялась информация о том, что происшествие случилось с катером. «Поступило сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома в Красноглинском районе г.о. Самара. По сведениям очевидцев, в плавучем доме находились четверо человек», — сообщило МЧС по региону в telegram-канале.  Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Трем из четырех находившихся в доме людей удалось выжить, личные данные пострадавших устанавливаются. Однако судьба последнего четвертого пассажира до сих пор остается неизвестной, поисковые работы продолжаются. Причины и обстоятельства, которые привели к опрокидыванию плавучего дома, в настоящий момент выясняются. Специалисты изучают все возможные версии произошедшего, включая техническое состояние самодельного сооружения и условия на воде в момент инцидента. Ранее Mash писал, что в Самарской области на реке Волга перевернулся прогулочный катер с людьми на борту во время урагана, однако позднее стало известно, что это был плавучий дом. По предварительной информации сообщалось, на судне находились как минимум три человека.
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