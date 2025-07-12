На Волге перевернулся прогулочный катер с людьми на борту

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На Волге перевернулся катер
На Волге перевернулся катер Фото:

В Самарской области на реке Волга перевернулся прогулочный катер с людьми на борту во время урагана. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительной информации, на судне находились как минимум три человека.

«Прогулочный катер перевернулся и пошел ко дну на Волге», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что инцидент произошел в Самарской области во время сильного шторма и катер не смог справиться с волнами и опрокинулся.

Первыми на помощь пришли отдыхающие с берега. Сейчас на месте происшествия работают водолазы МЧС.

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В Самарской области на реке Волга перевернулся прогулочный катер с людьми на борту во время урагана. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительной информации, на судне находились как минимум три человека. «Прогулочный катер перевернулся и пошел ко дну на Волге», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что инцидент произошел в Самарской области во время сильного шторма и катер не смог справиться с волнами и опрокинулся. Первыми на помощь пришли отдыхающие с берега. Сейчас на месте происшествия работают водолазы МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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