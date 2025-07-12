В Вологодской области рухнул мост во время крестного хода

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Под Вологдой обрушился мост во время крестного хода
Под Вологдой обрушился мост во время крестного хода Фото:

В Никольском муниципальном округе Вологодской области обрушился пешеходный мост во время крестного хода. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Дорогие друзья, ситуация в Никольском муниципальном округе в связи с обрушением пешеходного моста у меня на контроле", — сообщил Филимонов в своем telegram-канале. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

Отмечается, что происшествие произошло во время крестного хода. Все пострадавшие проходят медицинское обследование в местных учреждениях здравоохранения. На месте ведутся работы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Никольском муниципальном округе Вологодской области обрушился пешеходный мост во время крестного хода. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Дорогие друзья, ситуация в Никольском муниципальном округе в связи с обрушением пешеходного моста у меня на контроле", — сообщил Филимонов в своем telegram-канале. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Отмечается, что происшествие произошло во время крестного хода. Все пострадавшие проходят медицинское обследование в местных учреждениях здравоохранения. На месте ведутся работы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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