В Вологодской области рухнул мост во время крестного хода

В Никольском муниципальном округе Вологодской области обрушился пешеходный мост во время крестного хода. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Дорогие друзья, ситуация в Никольском муниципальном округе в связи с обрушением пешеходного моста у меня на контроле", — сообщил Филимонов в своем telegram-канале. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Отмечается, что происшествие произошло во время крестного хода. Все пострадавшие проходят медицинское обследование в местных учреждениях здравоохранения. На месте ведутся работы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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