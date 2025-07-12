В Москве жара побила рекорд 122-летней давности

В Москве установлен новый температурный рекорд для 12 июля: воздух прогрелся до плюс 34,6 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что показатели превысили прежний максимум, зафиксированный 122 года назад.
«Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды», — отметил метеоролог. Его слова передает ТАСС.
Специалист также уточнил, что столь высокие значения продержатся недолго. По прогнозу Гидрометцентра, начиная с воскресенья, температура в столичном регионе начнет постепенно снижаться и новые рекорды в ближайшие дни не ожидаются.
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