В Москве жара побила рекорд 122-летней давности

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В Москве новый температурный рекорд в 34,5 градусов
В Москве новый температурный рекорд в 34,5 градусов Фото:

В Москве установлен новый температурный рекорд для 12 июля: воздух прогрелся до плюс 34,6 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что показатели превысили прежний максимум, зафиксированный 122 года назад.

«Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды», — отметил метеоролог. Его слова передает ТАСС.

Специалист также уточнил, что столь высокие значения продержатся недолго. По прогнозу Гидрометцентра, начиная с воскресенья, температура в столичном регионе начнет постепенно снижаться и новые рекорды в ближайшие дни не ожидаются.

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В Москве установлен новый температурный рекорд для 12 июля: воздух прогрелся до плюс 34,6 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что показатели превысили прежний максимум, зафиксированный 122 года назад. «Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды», — отметил метеоролог. Его слова передает ТАСС. Специалист также уточнил, что столь высокие значения продержатся недолго. По прогнозу Гидрометцентра, начиная с воскресенья, температура в столичном регионе начнет постепенно снижаться и новые рекорды в ближайшие дни не ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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