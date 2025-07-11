Губернатор ХМАО провел рабочую поездку в Сургутский район

Губернатор Югры Руслан Кухарук совершил рабочую поездку по Сургутскому району. Вместе с главой муниципалитета Андреем Трубецким он посетил несколько поселений, где оценил ход строительства ключевых объектов строительства и благоустройства. Так, в Сытомино в январе сдан жилой дом на 56 квартир, в Лямина компания-застройщик строит еще два дома на 49 и 52 квартиры. Первый готов на 70%, второй — на 35%.
«Мы видим, что люди активно участвуют в преобразовании своих территорий. Появляются комфортные общественные пространства, благоустраиваются парки и спортивные площадки. Это хороший пример, как инициатива жителей и поддержка региона дают ощутимый результат», — отметил губернатор в своем telegram-канале.
В обоих поселениях уже работают молодежные центры, открытые по единому стандарту. Внутри организовано несколько зон для реализации молодежных проектов. Также рядом построены спортивные комплексы и хоккейные корты.
В Лянторе Руслан Кухарук проинспектировал строительство трех многоквартирных домов по комплексной программе расселения аварийного фонда. Первый дом планируется сдать в эксплуатацию в конце текущего года, два других — к 2026 году. Также центре города открыта тематическая детская площадка «Научная станция», ставшая победителем всероссийского голосования по благоустройству.
В Белом Яру Кухарук осмотрел почти завершенное строительство школы на 1100 мест и нового филиала районной поликлиники, рассчитанного на 191 посещение в смену. Помимо этого, осмотрено возведение храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Он строится на месте старой пристани с богатой историей: в 1881 году туда высадился наследник престола — будущий император Николай II. Храм откроет свои двери для прихожан уже в этом году.
Еще губернатор Югры вместе с главой Сургутского района побывали на стройке музея «Барсова гора». Работы выполнены на треть, ввод в эксплуатацию намечен на декабрь к юбилею округа. На туристической тропе «Человечность» уже появились этнографический павильон, палеонтологический зал и реконструкция жилища эпохи металла.
«Я уверен, что с музеем все получится. Будет и парковка, которую мы обещали жителям, а также дальнейшие планы по насыщению этой территории новыми локациями. Недалеко от музея планируется построить зал на 150–200 мест, где будут проходить общественные мероприятия и встречи археологов и историков. Это уникальное место, которое долгое время оставалось несправедливо забытым. Сейчас важно отдать ему должное и создать пространство для серьёзных, в том числе научных, событий», — добавил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
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