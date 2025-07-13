Путин оценил значение морали и нравственности в политике

Для страны и ее граждан вопрос морали и нравственности в большой политике имеет особое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Прежде всего, конечно, в большой политике, как вы сказали, работают геополитические интересы, но для нашей страны, для нашего народа, имея в виду его особенности, все-таки вопрос морали и нравственности имеет значение», — отметил Путин. Об этом российский лидер заявил журналисту Павлу Зарубину.
В ходе беседы президент также подчеркнул, что понятия права и морали неразрывно связаны между собой. По словам Путина, в теории права существует постулат: право всегда морально, а мораль может выступать в роли обычного права, то есть обычаем, который соблюдается всеми членами общества. Таким образом, мораль и право образуют взаимосвязанные категории, влияющие на общественную и политическую жизнь.
Ранее Путин также отметил, ключевое условие успеха страны. Им стало сохранение и развитие национальных традиций.
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