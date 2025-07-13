Путин озвучил «секрет успеха» для России

Путин: сохранение национальных традиций — ключ к успеху страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
России нужно добиваться лидерства по стратегическим направлениям, заявил Путин
России нужно добиваться лидерства по стратегическим направлениям, заявил Путин Фото:

Сохранение и развитие национальных традиций — ключевое условие успеха страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение", — сообщил российский лидер. О том, как добиться процветания государства, Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину

Президент также отметил, что без морально-нравственной и исторической базы невозможно добиться стабильного развития страны. Он добавил, что именно этот подход помогает государству сохранять независимость и конкурентоспособность на мировой арене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сохранение и развитие национальных традиций — ключевое условие успеха страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. "Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение", — сообщил российский лидер. О том, как добиться процветания государства, Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину Президент также отметил, что без морально-нравственной и исторической базы невозможно добиться стабильного развития страны. Он добавил, что именно этот подход помогает государству сохранять независимость и конкурентоспособность на мировой арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...