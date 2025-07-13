Как Вайкуле поможет заработать комику Слепакову*

Комик Семен Слепаков (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) после отъезда из России не может похвастаться плотным гастрольным графиком. Соответственно, нет у юмориста и заработков, которые были на Родине. Судя по афише артиста, до конца года у него в планах всего пять выступлений.
Одно из них — 26 июля в Юрмале на фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле. Та сама «кормилица всея СССР» собрала под свое крыло многих иноагентов, а для Слепакова выделила аж сольный концерт, который будет длиться порядка двух часов.
URA.RU посчитало, сколько может заработать комик за вечер. Мероприятие состоится в концертном зале «Дзинтари», который вмещает в себя порядка 2100 мест в Большом зале и 460 — в Малом. Цены на билеты стартуют от €50 (4500 рублей) и достигают €250 (почти 23 тысячи рублей по текущему курсу).
На момент выхода материала не продано довольно много мест в зале. Если посчитать среднюю цену на билет в €150, получится, что полный зал будет продан за €300 тысяч (порядка 27 млн рублей). Конечно, из этой суммы лишь часть пойдет «в карман» Слепакову.
В феврале этого года была информация о том, что Семен поднял ценник на свои выступления до 5,6 млн рублей. Однако это все равно далеко не те цифры, которые были у него раньше. Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров делился, что раньше Слепаков на ТНТ зарабатывал как лицо канала 120 млн рублей в год. Плюс он получил 200 млн рублей на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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