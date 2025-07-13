13 июля 2025

Сенатор Грэм* рассказал о судьбе российских активов за рубежом

Грэм*: Минфин США хочет использовать не только проценты от российских активов
© Служба новостей «URA.RU»
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В США хотят использовать активы РФ на помощь Украине
В США хотят использовать активы РФ на помощь Украине Фото:

В то время, когда страны Европы собираются направить Украине деньги от процентов с российских активов, в США готовят более жесткие меры давления на РФ. Об этом заявил внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Следите за новостями относительно замороженных российских активов. Европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как министр финансов США Скотт Бессент настаивает на более радикальных мерах», — рассказал Грэм в интервью CBS News.

Президент США Дональд Трамп начал демонстрировать новый поворот в своей политике по отношению к конфликту на Украине. Если ранее его риторика была направлена на дистанцирование от Киева, то теперь Трамп выражает разочарование в действиях РФ, рассматривает новые санкции и готовится выделить Украине значительную военную помощь. 

*Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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В то время, когда страны Европы собираются направить Украине деньги от процентов с российских активов, в США готовят более жесткие меры давления на РФ. Об этом заявил внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). «Следите за новостями относительно замороженных российских активов. Европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как министр финансов США Скотт Бессент настаивает на более радикальных мерах», — рассказал Грэм в интервью CBS News. Президент США Дональд Трамп начал демонстрировать новый поворот в своей политике по отношению к конфликту на Украине. Если ранее его риторика была направлена на дистанцирование от Киева, то теперь Трамп выражает разочарование в действиях РФ, рассматривает новые санкции и готовится выделить Украине значительную военную помощь.  *Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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