В то время, когда страны Европы собираются направить Украине деньги от процентов с российских активов, в США готовят более жесткие меры давления на РФ. Об этом заявил внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Следите за новостями относительно замороженных российских активов. Европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как министр финансов США Скотт Бессент настаивает на более радикальных мерах», — рассказал Грэм в интервью CBS News.
Президент США Дональд Трамп начал демонстрировать новый поворот в своей политике по отношению к конфликту на Украине. Если ранее его риторика была направлена на дистанцирование от Киева, то теперь Трамп выражает разочарование в действиях РФ, рассматривает новые санкции и готовится выделить Украине значительную военную помощь.
*Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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