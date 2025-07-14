Для семей участников СВО ввели новые меры поддержки

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Семьи погибших участников СВО могут получить новые выплаты в первоочередном порядке
Семьи погибших участников СВО могут получить новые выплаты в первоочередном порядке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Молодые семьи погибших участников СВО могут получить выплаты для покупки и строительства жилья. Это следует из нового постановления кабмина России.

Из постановления следует, что молодые семьи могут получить средства в первоочередном порядке. Текст документа кабмина передает РИА Новости. В 2024 году такое право на выплаты получили все молодые участники СВО.

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Молодые семьи погибших участников СВО могут получить выплаты для покупки и строительства жилья. Это следует из нового постановления кабмина России. Из постановления следует, что молодые семьи могут получить средства в первоочередном порядке. Текст документа кабмина передает РИА Новости. В 2024 году такое право на выплаты получили все молодые участники СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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