Для семей участников СВО ввели новые меры поддержки

Семьи погибших участников СВО могут получить новые выплаты в первоочередном порядке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Молодые семьи погибших участников СВО могут получить выплаты для покупки и строительства жилья. Это следует из нового постановления кабмина России.
Из постановления следует, что молодые семьи могут получить средства в первоочередном порядке. Текст документа кабмина передает РИА Новости. В 2024 году такое право на выплаты получили все молодые участники СВО.
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