Трамп посчитал, во сколько обойдутся поставки оружия Киеву

Трамп: НАТО будет закупать у США оружие для Украины на миллиарды долларов
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Трамп заявил, что НАТО будет покупать оружие у США на миллиарды долларов
Трамп заявил, что НАТО будет покупать оружие у США на миллиарды долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Объем военной помощи Украине, направляемой из США через страны НАТО, составит миллиарды долларов. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп

«Военная техника на миллиарды долларов будет закуплена у США, передана НАТО и так далее, и будет быстро распределена (на Украину, — прим. URA.RU)», — сообщил Дональд Трамп на пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Трансляция ведется на телеканале Fox News. 

На этом же выступлении американский президент сообщил о новой поставке 17 зениток Patriot на Украину, которая осуществится в ближайшие дни. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Ранее Трамп отмечал, что по новым договоренностям, достигнутым на июньском саммите НАТО, альянс будет закупать у Вашингтона оружие и передавать его Украине. Финансирование поставок будет осуществляться непосредственно странами-участницами Североатлантического альянса. 

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Объем военной помощи Украине, направляемой из США через страны НАТО, составит миллиарды долларов. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп «Военная техника на миллиарды долларов будет закуплена у США, передана НАТО и так далее, и будет быстро распределена (на Украину, — прим. URA.RU)», — сообщил Дональд Трамп на пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Трансляция ведется на телеканале Fox News.  На этом же выступлении американский президент сообщил о новой поставке 17 зениток Patriot на Украину, которая осуществится в ближайшие дни. Об этом пишет «Национальная служба новостей». Ранее Трамп отмечал, что по новым договоренностям, достигнутым на июньском саммите НАТО, альянс будет закупать у Вашингтона оружие и передавать его Украине. Финансирование поставок будет осуществляться непосредственно странами-участницами Североатлантического альянса. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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