В США рассказали о многомиллиардных поставках оружия Киеву

Axios: США планируют поставить на Украину оружие стоимостью 10 млрд долларов
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США планируют поставки стоимостью 10 миллиардов долларов
США планируют поставки стоимостью 10 миллиардов долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США намерены в рамках первого пакета помощи поставить Украине вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на собственный источник.

Штаты планируют продать странам НАТО вооружения примерно на $10 млрд в рамках первой стадии нового плана по поставкам оружия Украине. По данным Axios, в партию войдут ракеты, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией в вопросе урегулирования конфликта на Украине и допустил введение дополнительных 100-процентных вторичных пошлин, если не будет достигнут прогресс в переговорном процессе в течение 50 дней. Кроме того, Трамп пообещал передать Украине 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время и анонсировал новую программу поддержки ВСУ. В частности, речь идет о многомиллиардных закупках ракет и другого американского вооружения странами НАТО с последующей передачей этой техники Украине.

Россия не раз заявляла о готовности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин в разговорах с Трампом подчеркивал, что для решения вопроса требуется устранить первопричины противостояния. При этом именно российский глава запустил переговорный процесс, который был возобновлен в Стамбуле в 2025 году, спустя три года после того, как его прервал Киев. 

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США намерены в рамках первого пакета помощи поставить Украине вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на собственный источник. Штаты планируют продать странам НАТО вооружения примерно на $10 млрд в рамках первой стадии нового плана по поставкам оружия Украине. По данным Axios, в партию войдут ракеты, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией в вопросе урегулирования конфликта на Украине и допустил введение дополнительных 100-процентных вторичных пошлин, если не будет достигнут прогресс в переговорном процессе в течение 50 дней. Кроме того, Трамп пообещал передать Украине 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время и анонсировал новую программу поддержки ВСУ. В частности, речь идет о многомиллиардных закупках ракет и другого американского вооружения странами НАТО с последующей передачей этой техники Украине. Россия не раз заявляла о готовности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин в разговорах с Трампом подчеркивал, что для решения вопроса требуется устранить первопричины противостояния. При этом именно российский глава запустил переговорный процесс, который был возобновлен в Стамбуле в 2025 году, спустя три года после того, как его прервал Киев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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