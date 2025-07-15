В ГД разъяснили, когда появятся квитанции за ЖКХ после решения Путина

В России изменится срок предоставления квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ): с 1 марта 2026 года платежные документы будут направляться не с 1-го, а с 5-го числа каждого месяца. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», — цитирует парламентария РИА Новости.
Кошелев также отметил, что нововведение направлено на формирование более четкой и последовательной системы в сфере ЖКХ. Он подчеркнул, что эта мера учитывает особенности финансового планирования семей и специфику повседневной жизни россиян.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил перенос крайнего срока оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца. До этого профильный комитет Госдумы одобрил поправки о переносе срока оплаты коммунальных услуг, обосновав это удобством для граждан, которым зарплата поступает позже 10-го числа.
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