В России перенесли крайний срок оплаты коммуналки

Крайний срок оплаты коммунальных услуг в РФ перенесен с 10-го на 15-е число. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в тексте подписанного президентом закона. Он вступит в силу уже с 1 марта 2026 года.
Ранее профильный комитет Госдумы одобрил поправки о переносе срока оплаты коммунальных услуг, обосновав это удобством для граждан, которым зарплата поступает позже 10-го числа. Также предлагалось сдвинуть срок предоставления платежных документов до 5-го числа месяца, чтобы управляющие компании могли точнее рассчитывать начисления. Эти изменения призваны снизить количество просрочек и ошибок в платежках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.