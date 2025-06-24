В России перенесли крайний срок оплаты коммуналки

Крайний срок оплаты коммунальных услуг в РФ перенесен с 10-го на 15-е число
© Служба новостей «URA.RU»
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Закон о переносе срока за оплату ЖКХ вступит в силу в марте 2026 года
Закон о переносе срока за оплату ЖКХ вступит в силу в марте 2026 года Фото:

Крайний срок оплаты коммунальных услуг в РФ перенесен с 10-го на 15-е число. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в тексте подписанного президентом закона. Он вступит в силу уже с 1 марта 2026 года.

Ранее профильный комитет Госдумы одобрил поправки о переносе срока оплаты коммунальных услуг, обосновав это удобством для граждан, которым зарплата поступает позже 10-го числа. Также предлагалось сдвинуть срок предоставления платежных документов до 5-го числа месяца, чтобы управляющие компании могли точнее рассчитывать начисления. Эти изменения призваны снизить количество просрочек и ошибок в платежках.

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Крайний срок оплаты коммунальных услуг в РФ перенесен с 10-го на 15-е число. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — говорится в тексте подписанного президентом закона. Он вступит в силу уже с 1 марта 2026 года. Ранее профильный комитет Госдумы одобрил поправки о переносе срока оплаты коммунальных услуг, обосновав это удобством для граждан, которым зарплата поступает позже 10-го числа. Также предлагалось сдвинуть срок предоставления платежных документов до 5-го числа месяца, чтобы управляющие компании могли точнее рассчитывать начисления. Эти изменения призваны снизить количество просрочек и ошибок в платежках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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