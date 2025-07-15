Российские бойцы мстят ВСУ за смерть пятилетнего Толи в Курске

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Российские военные пишут на снарядах имя погибшего мальчика
Российские военные пишут на снарядах имя погибшего мальчика Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие на различных направлениях фронта проводят наступательные действия под лозунгом «За мальчика Толю», чтобы отомстить за смерть пятилетнего ребенка, погибшего в результате удара ВСУ. Об этом сообщил один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«Малыш Толя <...>. Клянемся, твоя смерть будет отомщена <...>. Бойцы на разных участках фронта идут в атаки с твоим именем, твое имя на снарядах, отправляемых в сторону противника», — рассказал агентству РИА Новости российский боец. Он пообещал, что все причастные к смерти мальчика понесут наказание и будут уничтожены. 

Ранее в Курске в результате удара ВСУ по городскому пляжу погибли и пострадали люди, среди которых был пятилетний мальчик Анатолий. Он прикрыл собой мать и скончался по пути в Москву. В ответ на это севастопольские морпехи нанесли удар по украинским объектам, подписав один из снарядов: «За мальчика Анатолия из Курска», передает «Царьград».

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Российские военнослужащие на различных направлениях фронта проводят наступательные действия под лозунгом «За мальчика Толю», чтобы отомстить за смерть пятилетнего ребенка, погибшего в результате удара ВСУ. Об этом сообщил один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. «Малыш Толя <...>. Клянемся, твоя смерть будет отомщена <...>. Бойцы на разных участках фронта идут в атаки с твоим именем, твое имя на снарядах, отправляемых в сторону противника», — рассказал агентству РИА Новости российский боец. Он пообещал, что все причастные к смерти мальчика понесут наказание и будут уничтожены.  Ранее в Курске в результате удара ВСУ по городскому пляжу погибли и пострадали люди, среди которых был пятилетний мальчик Анатолий. Он прикрыл собой мать и скончался по пути в Москву. В ответ на это севастопольские морпехи нанесли удар по украинским объектам, подписав один из снарядов: «За мальчика Анатолия из Курска», передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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