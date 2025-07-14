14 июля 2025

В аэропорту Сургута уничтожено свыше 700 килограммов опасных овощей и фруктов

В аэропорту Сургута уничтожено свыше 700 килограммов опасных фруктов и зерновых
© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане Узбекистана и Таджикистана хотели провезти в Сургут зараженную продукцию
Граждане Узбекистана и Таджикистана хотели провезти в Сургут зараженную продукцию Фото:

С начала года Россельхознадзор предотвратил ввоз через аэропорт Сургута 730 килограммов фруктов, овощей, ягод и зерновых. Из-за нарушений фитосанитарных требований вся продукция была уничтожена.  

«Управлением Россельхознадзора за 6 месяцев в аэропорту Сургута задержано и уничтожено более 730 килограмм продукции растительного происхождения», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что в список подкарантинной продукции, ввезенной из Таджикистана и Узбекистана, входили сухофрукты, свежие фрукты, орехи, рис, зернобобовые культуры, овощи и ягоды.

С начала года в аэропорту Сургута выявлено шесть случаев ввоза зараженных товаров.  В трех партиях семян кумина (зиры) обнаружили карантинный сорняк. В трех партиях маша и сушеной фасоли найдены жуки-вредители зерновки. 

Ранее URA.RU сообщало, что в сотрудники Управления Россельхознадзора уничтожили в аэропорту Сургута (ХМАО) почти 150 килограммов черешни, абрикосов и дынь. Продукцию в неограниченных количествах привозили пассажиры из Таджикистана.

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С начала года Россельхознадзор предотвратил ввоз через аэропорт Сургута 730 килограммов фруктов, овощей, ягод и зерновых. Из-за нарушений фитосанитарных требований вся продукция была уничтожена.   «Управлением Россельхознадзора за 6 месяцев в аэропорту Сургута задержано и уничтожено более 730 килограмм продукции растительного происхождения», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что в список подкарантинной продукции, ввезенной из Таджикистана и Узбекистана, входили сухофрукты, свежие фрукты, орехи, рис, зернобобовые культуры, овощи и ягоды. С начала года в аэропорту Сургута выявлено шесть случаев ввоза зараженных товаров.  В трех партиях семян кумина (зиры) обнаружили карантинный сорняк. В трех партиях маша и сушеной фасоли найдены жуки-вредители зерновки.  Ранее URA.RU сообщало, что в сотрудники Управления Россельхознадзора уничтожили в аэропорту Сургута (ХМАО) почти 150 килограммов черешни, абрикосов и дынь. Продукцию в неограниченных количествах привозили пассажиры из Таджикистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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