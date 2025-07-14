В аэропорту Сургута уничтожено свыше 700 килограммов опасных овощей и фруктов

С начала года Россельхознадзор предотвратил ввоз через аэропорт Сургута 730 килограммов фруктов, овощей, ягод и зерновых. Из-за нарушений фитосанитарных требований вся продукция была уничтожена.
«Управлением Россельхознадзора за 6 месяцев в аэропорту Сургута задержано и уничтожено более 730 килограмм продукции растительного происхождения», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что в список подкарантинной продукции, ввезенной из Таджикистана и Узбекистана, входили сухофрукты, свежие фрукты, орехи, рис, зернобобовые культуры, овощи и ягоды.
С начала года в аэропорту Сургута выявлено шесть случаев ввоза зараженных товаров. В трех партиях семян кумина (зиры) обнаружили карантинный сорняк. В трех партиях маша и сушеной фасоли найдены жуки-вредители зерновки.
Ранее URA.RU сообщало, что в сотрудники Управления Россельхознадзора уничтожили в аэропорту Сургута (ХМАО) почти 150 килограммов черешни, абрикосов и дынь. Продукцию в неограниченных количествах привозили пассажиры из Таджикистана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!