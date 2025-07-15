В Москве ливень затопил дороги в нескольких районах
На Москву обрушился тропический ливень. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Видео публикуют очевидцы.
На кадрах можно заметить потоки дождя, которые обрушиваются на отдельные московские районы. В частности — на ВДНХ и Отрадное.
В Метрогородке лужа преградила проезд трамваю. Машины вынуждены ехать сквозь толщу воды. А у станции метро «Динамо» слышен гром и видны вспышки молнии, но ливень туда пока не пришел.
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