На Москву обрушился тропический ливень. Видео

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В Москве ливень затопил дороги в нескольких районах
В Москве ливень затопил дороги в нескольких районах Фото:

На Москву обрушился тропический ливень. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Видео публикуют очевидцы.

На кадрах можно заметить потоки дождя, которые обрушиваются на отдельные московские районы. В частности — на ВДНХ и Отрадное. 

В Метрогородке лужа преградила проезд трамваю. Машины вынуждены ехать сквозь толщу воды. А у станции метро «Динамо» слышен гром и видны вспышки молнии, но ливень туда пока не пришел.

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На Москву обрушился тропический ливень. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Видео публикуют очевидцы. На кадрах можно заметить потоки дождя, которые обрушиваются на отдельные московские районы. В частности — на ВДНХ и Отрадное.  В Метрогородке лужа преградила проезд трамваю. Машины вынуждены ехать сквозь толщу воды. А у станции метро «Динамо» слышен гром и видны вспышки молнии, но ливень туда пока не пришел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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