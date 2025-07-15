Несколько водителей оказались в западне из-за ливня в Москве

В Москве семь человек оказались заблокированными в машинах из-за ливня
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Ливень затопил улицы Москвы
Ливень затопил улицы Москвы Фото:

В Москве семь человек оказались заблокированными в автомобилях в результате сильного ливня. Это событие произошло на Автозаводской улице.

«Семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве», — сообщают очевидцы. Отмечается, что был затоплен целый двор.

Среди машин, попавших в инцидент, были Mini Cooper, Volkswagen и два BMW. Чтобы выбраться, им пришлось вызвать спасателей, которые помогли им покинуть машины. Теперь люди ожидают эвакуатор, чтобы достать свои автомобили из воды.

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В Москве семь человек оказались заблокированными в автомобилях в результате сильного ливня. Это событие произошло на Автозаводской улице. «Семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве», — сообщают очевидцы. Отмечается, что был затоплен целый двор. Среди машин, попавших в инцидент, были Mini Cooper, Volkswagen и два BMW. Чтобы выбраться, им пришлось вызвать спасателей, которые помогли им покинуть машины. Теперь люди ожидают эвакуатор, чтобы достать свои автомобили из воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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