Несколько водителей оказались в западне из-за ливня в Москве

Ливень затопил улицы Москвы
В Москве семь человек оказались заблокированными в автомобилях в результате сильного ливня. Это событие произошло на Автозаводской улице.
«Семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве», — сообщают очевидцы. Отмечается, что был затоплен целый двор.
Среди машин, попавших в инцидент, были Mini Cooper, Volkswagen и два BMW. Чтобы выбраться, им пришлось вызвать спасателей, которые помогли им покинуть машины. Теперь люди ожидают эвакуатор, чтобы достать свои автомобили из воды.
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