Суд ограничил свердловского экс-министра ЖКХ, которого выпустили на свободу

Свердловского экс-министра Смирнова ограничили в действиях после выхода из СИЗО

15 июля 2025 в 18:11 Размер текста - 17 +

Николая Смирнова освободили в зале суда Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Бывший глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, фигурирующий в уголовном деле о получении крупной взятки, 15 июля покинул стены следственного изолятора. Судья принял решение изменить меру пресечения, назначив ему запрет определенных действий. О том, что нельзя делать экс-министру на свободе, URA.RU рассказали в Ленинском райсуде, где прошел судебный процесс. «Николаю Смирнову запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями и другими обвиняемыми по уголовному делу. Кроме того, ему не разрешается отправлять и получать почтовые и телеграфные сообщения, за исключением корреспонденции от следственных органов или суда. Также он обязан своевременно являться по вызову следователей и суда, а также информировать их о смене места жительства», — отметили в инстанции. Смирнов занимал пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области с 2011 года. Его задержали 23 января 2025 года, спустя десять дней после отставки. В отношении экс-министра было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В марте 2025 года суд продлил срок содержания Смирнова под стражей до 17 мая. Смирнов пытался отправиться на специальную военную операцию, однако суд не удовлетворил его ходатайство, и он остался в СИЗО. Считается, что в основу уголовного дела против Смирнова могли лечь показания задержанного в декабре 2024-го мэра Дегтярска Вадима Пильникова (уже покинул должность) и зама Смирнова Андрея Кислицына, которого арестовали в апреле 2024-го. По распространенной версии, Смирнов решил сотрудничать со следствием. При этом в конце марта ему продлили содержание под стражей до 17 мая. Затем он пытался отправиться на спецоперацию, но суд оставил его в СИЗО. Подробнее о резонансном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, фигурирующий в уголовном деле о получении крупной взятки, 15 июля покинул стены следственного изолятора. Судья принял решение изменить меру пресечения, назначив ему запрет определенных действий. О том, что нельзя делать экс-министру на свободе, URA.RU рассказали в Ленинском райсуде, где прошел судебный процесс. «Николаю Смирнову запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями и другими обвиняемыми по уголовному делу. Кроме того, ему не разрешается отправлять и получать почтовые и телеграфные сообщения, за исключением корреспонденции от следственных органов или суда. Также он обязан своевременно являться по вызову следователей и суда, а также информировать их о смене места жительства», — отметили в инстанции. Смирнов занимал пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области с 2011 года. Его задержали 23 января 2025 года, спустя десять дней после отставки. В отношении экс-министра было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В марте 2025 года суд продлил срок содержания Смирнова под стражей до 17 мая. Смирнов пытался отправиться на специальную военную операцию, однако суд не удовлетворил его ходатайство, и он остался в СИЗО. Считается, что в основу уголовного дела против Смирнова могли лечь показания задержанного в декабре 2024-го мэра Дегтярска Вадима Пильникова (уже покинул должность) и зама Смирнова Андрея Кислицына, которого арестовали в апреле 2024-го. По распространенной версии, Смирнов решил сотрудничать со следствием. При этом в конце марта ему продлили содержание под стражей до 17 мая. Затем он пытался отправиться на спецоперацию, но суд оставил его в СИЗО. Подробнее о резонансном деле — в сюжете агентства.