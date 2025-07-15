15 июля 2025

Популярная у россиян сеть магазинов ушла из Telegram из-за «нового закона»

«Детский мир» ушел из Telegram из-за закона об иностранных мессенджерах
© Служба новостей «URA.RU»
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«Детский мир» ушел из Telegram
«Детский мир» ушел из Telegram Фото:

Сеть магазинов «Детский мир» прекратила работу своего официального канала в мессенджере Telegram из-за вступившего в силу закона, регулирующего использование иностранных мессенджеров. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба компании в своих соцсетях.

«Дорогие подписчики! К нашему большому сожалению, мы вынуждены сообщить, что в соответствии с новым законом мы больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram», — говорится в сообщении пресс-службы сети. Представители сети подчеркнули, что по-прежнему будут отвечать на вопросы покупателей через российские площадки.

Ранее сообщалось, что власти РФ могут рассмотреть возможность замедления либо блокировку Telegram с целью стимулирования пользователей к переходу на отечественную платформу Max. Президент РФ Владимир Путин уже подписал закон о создании отечественного мессенджера в России. .

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Сеть магазинов «Детский мир» прекратила работу своего официального канала в мессенджере Telegram из-за вступившего в силу закона, регулирующего использование иностранных мессенджеров. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба компании в своих соцсетях. «Дорогие подписчики! К нашему большому сожалению, мы вынуждены сообщить, что в соответствии с новым законом мы больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram», — говорится в сообщении пресс-службы сети. Представители сети подчеркнули, что по-прежнему будут отвечать на вопросы покупателей через российские площадки. Ранее сообщалось, что власти РФ могут рассмотреть возможность замедления либо блокировку Telegram с целью стимулирования пользователей к переходу на отечественную платформу Max. Президент РФ Владимир Путин уже подписал закон о создании отечественного мессенджера в России. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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