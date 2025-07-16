Экономист предрек сильное снижение цен на популярную технику

В 2025 году в России ожидается значительное снижение цен на смартфоны и планшеты — на 10–20%, а также на ноутбуки и компьютеры — на 8–12%. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По словам эксперта, подешевеют не только цифровые устройства, но и другая техника.
«Также упадут в цене телевизоры и холодильники (на 5–10%), пылесосы (на 4–7%), фотоаппараты и видеокамеры (на 3–5%). Конечно, в зависимости от производителя, модели и конкретного продавца темпы снижения цен могут быть и более приятными», — пояснил Балынин. Его слова передает «Газета.ru».
Одной из тенденций к удешевлению он назвал развитие научно-технического прогресса, который «стимулирует производителей товаров выпускать большое количество устройств с разными усовершенствованиями». Экономист выделил еще четыре фактора, способствующих ожидаемому снижению стоимости техники. Среди них — высокая конкуренция как между производителями, так и среди продавцов, что приводит к большому количеству акций и скидок.
Балынин также отметил растущее производство отечественной электроники, что увеличивает предложение на рынке и усиливает ценовую конкуренцию. Кроме того, эксперт обратил внимание на длительное укрепление рубля, которое создает условия для удешевления импортных товаров, включая бытовую технику и электронику.
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