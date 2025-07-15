Вызывает аллергию и сильный зуд: чем опасен кровожадный бычий слепень

На отдыхе вблизи водоемов можно столкнуться с опасным насекомым — бычьи слепнем. Это один из самых коварных видов, который больно жалит, а последствия его укусов могут быть серьезными. Кроме того, слепни нападают на крупнорогатый скот и передают опасные заболевания. О том, как спастись от бычьего слепня и чем он опасен — в материале URA.RU.
Что такое бычий слепень, почему кусает
Бычий слепень — вид двукрылых насекомых из семейства слепней. Он нападает на людей в жаркую погоду у водоемов и опасен для сельскохозяйственных животных, в частности, для крупного рогатого скота. Слепни переносят бактериальные, вирусные и глистные болезни, а массовые нападения вызывают значительный ущерб — животные худеют, у них снижается удой. Бычьим его называют, так как он выбирает в качестве жертвы крупный рогатый скот. В отличие от других насекомых, им нужна кровь млекопитающих, чтобы отложить яйца.
Слепни атакуют роем, и на одно животное за час может нападать более тысячи насекомых. Кусаются только самки слепней, так как в период размножения им нужно обеспечить себя и будущее потомство питательными веществами. Колюще-режущие челюсти, способные проколоть даже толстую кожу. Верхняя губа протыкает покровы жертвы, а нижние разрезают кровеносные сосуды. Поэтому сравнить укус одного бычьего слепня можно с нападением стаи ос или пчел.
Чем опасен бычий слепень для человека — мнение врача
Укус слепня может быть болезненным из-за того, что во время укуса самка впрыскивает слюну с токсичными компонентами, сообщила URA.RU врач-аллерголог Ирина Еремилова. Место после укуса зачастую выглядит как опухший рубец вокруг точки. Чаще всего слепни кусают открытые части тела. По словам эксперта, иногда может появляться аллергическая реакция. В таких случая рекомендуется принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью.
"Важно отметить, что нельзя расчесывать место укуса. При сильном зуде нужно обработать это место антисептическим раствором и приложить лед. Первыми симптомами аллергии после укуса слепня может быть покраснение в месте укуса, повышение температуры, тошнота, отеки на лице и во рту, затрудненное глотание", — сообщила врач.
При этих симптомах эксперт рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Слепни также могут переносить такие опасные заболевания, как туляремию и сибирскую язву. Однако случаи заражения людей от укусов слепней крайне редки.
Как защититься от укуса слепней
Защититься от слепней можно с помощью репеллентов. После купания нужно насухо вытираться, так как слепни реагируют на запах пота и влажную кожу, советует специалист. Также нужно носить головной убор и неяркую одежду, прикрывающую все тело и избегать купания в прудах, водоемах со стоячей водой.
Как помочь себе при укусе слепня
- Промыть место укуса чистой водой с мылом;
- При укусе в руку снять кольца, браслеты, так как это место сильно опухнуть;
- Приложить холодный компресс;
- При появлении аллергической реакции выпить антигистаминный препарат или нанести крем, уменьшающий зуд.
Чем опасен бычий слепень для животных
Бычий слепень опасен для сельскохозяйственных животных, и основными их жертвами становится крупный рогатый скот, сообщили в Россельхознадзоре. Они появляются на открытых пространствах, где обитают крупные животные. Укусы слепней болезненны для крупного рогатого скота. Животные расчесывают места укусов до образования ран, что приводит к развитию дерматитов.
Уточняется, что массовые нападения слепней вызывают значительный ущерб. После укусов насекомых животные начинают худеть, у них снижается удой.
Как защитить животных от бычьего слепня
Для того, чтобы защитить животных от нападения бычьего слепня специалисты советуют использовать репелленты для скота во время пастбищного выпаса. «Слепни садятся на все части тела, поэтому важно наносить средство с полным покрытием.
Также нужно выгонять скот на другое пастбище, так как слепни зачастую территориальны и живут только на одном пастбище или его части», — советуют в ведомстве. В жаркие часы можно загонять скот под защиту деревьев или в иные тенистые места, а также содержать животных под навесами.
При массовых нападениях слепней на животных рекомендуется обратиться к ветеринарным специалистам, например, к энтомологам станций по борьбе с болезнями животных. Они выявляют места выплода и массового нападения насекомых на животных. На основе результатов специалисты разрабатывают меры по борьбе со слепнями, включая использование инсектицидов и репеллентов для защиты животных.
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