Косят траву и вводят новый закон: как в России борются с борщевиком

Борщевик Сосновского — один из самых опасных сорняков, растущих во многих регионах России. Он содержит ядовитый сок, который вызывает сильные ожоги и даже слепоту. Штрафы за зарастание участков вредными растениями достигли 700 тысяч рублей. А Госдума готовится принять закон, усиливающий контроль за распространением борщевика. Рассказываем, когда закон может вступить в силу, чем опасен борщевик и как с ним бороться.
Как в России ужесточат контроль за борщевиком
В России законодательно закрепят способы борьбы с борщевиком. Законопроект уже подготовлен ко второму чтению в Госдуме, заявил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов «Российской газете». По его словам, этот документ станет первым федеральным нормативным актом по борьбе с борщевиком.
«В новой редакции определены конкретные механизмы борьбы с такими видами растений, включая механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов», — рассказал Гаврилов.
Для земель лесного фонда перечни будут утверждаться на федеральном уровне, с учетом специфики воздействия на лесные экосистемы. Дополнительно предусмотрено регулирование для особо охраняемых природных территорий.
Также было закреплено понятие «опасный вид чужеродного растения», под которым понимается любой чужеродный вид, способный причинить вред здоровью человека, сельскому хозяйству или животному. Текст проекта уже согласован с Минэкономразвития, Росреестром, Генпрокуратурой, Минприроды и Минюстом. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Штрафы за борщевик в 2025 году
Дачникам грозит штраф до 5 тысяч рублей в случае наличия на их участке борщевика. Это касается даже тех случаев, когда растение находится за забором. От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости: для должностных лиц штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей, сообщает «Консультант Плюс».
Что такое борщевик и чем опасен
Борщевик Сосновского содержит ядовитый сок со светочувствительными веществами — фурокумаринами, сообщили в Россельхознадзоре. При попадании на кожу человека он оставляет сильные ожоги с волдырями, заполненными жидкостью. Такие ожоги очень болезненны и требуют длительного лечения. Если сок попадет в глаза, человек может ослепнуть. Запах борщевика также вызывает одышку и приступы у аллергиков.
Весной борщевик начинает разрастаться раньше других трав, очень быстро набирает высоту, бросая тень на растения, которые растут рядом. Кроме того, борщевик выделяет токсичные вещества в почву, препятствуя прорастанию семян других растений, сообщили в ведомстве.
Как бороться с борщевиком: мнение биолога
Дачникам помогут избавиться от борщевика выпалывание и нанесение жидких гербицидов — химических веществ, которые применяют для уничтожения сорняков, заявил URA.RU биолог Михаил Воробьев. Специалист уточнил, что для обработки используют любой жидкий гербицид в неразбавленном виде, нанося его кисточкой. Растение аккуратно срезают косой, избегая контакта с кожей. Далее свежий срез обрабатывают несколькими каплями неразбавленного препарата. По его словам, такой способ приводит к гибели борщевика.
«Борщевик обычно появляется в местах, где не следят за экологией. Растение обычно не растет на газоне или на картофельном поле, а будет расползаться только на заброшенных участках», — отметил биолог.
Еще одним из методов борьбы с борщевиком является обработка растения кипятком. Горячую воду следует выливать непосредственно на основание стебля и в область корней. Процедуру нужно повторять 2–3 раза с промежутком в 5–7 дней. Эффективным также считается способ укрытия борщевика темным материалом. Для этого используется плотная черная пленка толщиной не менее 200 микрометров, которую необходимо оставлять на растении на два сезона.
Комплексный метод борьбы с борщевиком от Россельхознадзора
Для борьбы с большими популяциями борщевика потребуется специальная техника, сообщили в Россельхознадзоре. Эксперты рекомендуют подрезать и измельчать корни многолетника на глубине 10-12 см с помощью дискового лущильника.
Так растение перестает накапливать питательные вещества и перестает расти. После вспашки рекомендуется сеять многолетние травы (овсяница красная, райграс пастбищный, мятлик луговой) с нормой высева семян 150 килограммов на гектар.
Первая помощь при ожоге соком борщевика
В Россельхознадзоре советуют при попадании сока борщевика тщательно промыть кожу большим количеством воды с мылом. Далее нужно обеспечить защиту кожи от воздействия солнечного света не менее чем на 48 часов. При первых признаках поражения кожных покровов следует обратиться за медицинской помощью. «Предупредите детей о недопустимости прогулок по зарослям борщевика Сосновского, а также запретите прикасаться к растению, срывать его или играть рядом с ним», — говорится на сайте ведомства.
Россельхознадзор создает биопестицид для борьбы с борщевиком
Россельхознадзор активно работает над созданием биопестицида для борьбы с борщевиком Сосновского, планируя его ликвидацию уже в текущем году. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.
По его словам, борщевик отличается значительной способностью к распространению и негативно влияет на экосистемы. «Разработка инновационного биопестицида на грибной основе рассматривается как перспективный способ борьбы с этим инвазивным растением, так как традиционные методы оказываются недостаточно эффективными», — отметил Данкверт.
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