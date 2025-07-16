Совфед утвердил новых судей КС РФ

Совфед назначил Тарибо и Калиновского судьями Конституционного суда РФ
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Совет Федерации назначил предложенных президентом кандидатов - Калиновского и Тарибо судьями КС
Совет Федерации назначил предложенных президентом кандидатов - Калиновского и Тарибо судьями КС Фото:

Совет Федерации на пленарном заседании утвердил Константина Калиновского и Евгения Тарибо на должности судей Конституционного суда Российской Федерации. Их кандидатуры были внесены президентом и представлены сенаторам полномочным представителем главы государства в верхней палате Артуром Муравьевым.

«Кандидатуры на пленарном заседании представил полномочный представитель Президента Российской Федерации в верхней палате парламента Артур Муравьев», — говорится в telegram-канале Совета Федерации. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, выступая перед сенаторами, подчеркнул, что оба кандидата имеют обширный опыт работы в системе КС.

Калиновский специализируется в области уголовного процесса и уголовного права, тогда как Тарибо — признанный эксперт по административному, налоговому и конституционному праву. По словам Зорькина, именно в этих направлениях у суда сегодня не хватает людей, и назначение новых судей позволит укрепить потенциал судебной коллегии.

Константин Калиновский имеет степень кандидата юридических наук, является доцентом и заведующим кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала РГУП имени В.М. Лебедева, а также советником КС. Евгений Тарибо — доктор юридических наук, доцент, ранее возглавлял секретариат Конституционного суда.

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Совет Федерации на пленарном заседании утвердил Константина Калиновского и Евгения Тарибо на должности судей Конституционного суда Российской Федерации. Их кандидатуры были внесены президентом и представлены сенаторам полномочным представителем главы государства в верхней палате Артуром Муравьевым. «Кандидатуры на пленарном заседании представил полномочный представитель Президента Российской Федерации в верхней палате парламента Артур Муравьев», — говорится в telegram-канале Совета Федерации. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, выступая перед сенаторами, подчеркнул, что оба кандидата имеют обширный опыт работы в системе КС. Калиновский специализируется в области уголовного процесса и уголовного права, тогда как Тарибо — признанный эксперт по административному, налоговому и конституционному праву. По словам Зорькина, именно в этих направлениях у суда сегодня не хватает людей, и назначение новых судей позволит укрепить потенциал судебной коллегии. Константин Калиновский имеет степень кандидата юридических наук, является доцентом и заведующим кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала РГУП имени В.М. Лебедева, а также советником КС. Евгений Тарибо — доктор юридических наук, доцент, ранее возглавлял секретариат Конституционного суда.
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