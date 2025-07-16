Беременным студенткам увеличат пособие

СФ одобрил увеличение пособия по беременности для студенток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти одобрили увеличение пособий для беременных студенток
Власти одобрили увеличение пособий для беременных студенток Фото:

Совет Федерации одобрил закон об увеличении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток очной формы обучения до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили на пленарном заседании СФ.

Нововведение затронет девушек, обучающихся очно в университетах, аспирантуре или научных организациях. На данный момент пособие за 140 дней отпуска по беременности составляет сумму, равную стипендии — от 9,3 до 23,3 тыс. рублей при средней стипендии 2–5 тыс. рублей.

С 1 января 2025 года прожиточный минимум в России составляет 19 329 рублей, что позволит увеличить суммарное пособие в среднем до 90 202 рублей. Закон, в случае подписания президентом, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. 

В январе президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству установить размер пособия по беременности и родам для женщин, обучающихся по очной форме, на уровне прожиточного минимума. В этом же месяце Министерство труда предложило повысить указанные выплаты до суммы от 74,9 до 90,2 тысячи рублей, в зависимости от субъекта Федерации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет Федерации одобрил закон об увеличении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток очной формы обучения до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили на пленарном заседании СФ. Нововведение затронет девушек, обучающихся очно в университетах, аспирантуре или научных организациях. На данный момент пособие за 140 дней отпуска по беременности составляет сумму, равную стипендии — от 9,3 до 23,3 тыс. рублей при средней стипендии 2–5 тыс. рублей. С 1 января 2025 года прожиточный минимум в России составляет 19 329 рублей, что позволит увеличить суммарное пособие в среднем до 90 202 рублей. Закон, в случае подписания президентом, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.  В январе президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству установить размер пособия по беременности и родам для женщин, обучающихся по очной форме, на уровне прожиточного минимума. В этом же месяце Министерство труда предложило повысить указанные выплаты до суммы от 74,9 до 90,2 тысячи рублей, в зависимости от субъекта Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...