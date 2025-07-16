Беременным студенткам увеличат пособие

Совет Федерации одобрил закон об увеличении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток очной формы обучения до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили на пленарном заседании СФ.
Нововведение затронет девушек, обучающихся очно в университетах, аспирантуре или научных организациях. На данный момент пособие за 140 дней отпуска по беременности составляет сумму, равную стипендии — от 9,3 до 23,3 тыс. рублей при средней стипендии 2–5 тыс. рублей.
С 1 января 2025 года прожиточный минимум в России составляет 19 329 рублей, что позволит увеличить суммарное пособие в среднем до 90 202 рублей. Закон, в случае подписания президентом, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
В январе президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству установить размер пособия по беременности и родам для женщин, обучающихся по очной форме, на уровне прожиточного минимума. В этом же месяце Министерство труда предложило повысить указанные выплаты до суммы от 74,9 до 90,2 тысячи рублей, в зависимости от субъекта Федерации.
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