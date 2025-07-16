В уголовном деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова появился новый эпизод

Бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову, обвиняемому в получении взятки, вменили еще одну статью Уголовного кодекса РФ. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
«Шипилов Алексей Викторович. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290, и статьей 286 уголовного кодекса Российской Федерации», — объявил судья во время заседания по продлению меры пресечения Шипилову, передает журналист URA.RU из зала суда.
Ранее, как сообщал следственный комитет, Шипилову вменялась только статья 290 УК РФ (получение взятки). Однако во время заседания судья также назвал статью 286 УК РФ «превышение должностных полномочий».
Источники URA.RU отмечают, что новый эпизод появился в деле после серии очных ставок. «Вероятно, один из свидетелей или фигурантов связанного с делом Шипилова уголовным процессом в отношении экс-мэра Сургута Андрея Филатова и руководства управляющей компании из Нижневартовска „Диалог“ мог дать соответствующие показания», — предполагает инсайдер. Защита Шипилова не комментирует информацию.
В июле Ханты-Мансийский районный суд продлил в очередной раз меру пресечения Шипилову. Он останется в СИЗО №1 Тюмени до 14 сентября.
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