Вечером 16 июля в одном из магазинов сети «Монетка» по улице Желябова в Перми произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. По словам очевидцев, причиной инцидента стал спор между покупателем и сотрудниками кассы из-за сдачи. В полиции сообщили URA.RU, что уже занимаются проверкой
«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего», — пояснили правоохранители. Свидетели рассказывают, что в магазине пьяный мужчина попытался расплатиться купюрой номиналом 5000 рублей, но «кассиры не смогли выдать сдачу». В результате разгоревшегося конфликта, мужчина якобы достал пистолет и начал угрожать сотрудникам.
В соцсетях позже появилось видео с мест происшествия. На кадрах — оперативники в форменном обмундировании пытаются задержать автомобиль и обезвредить водителя. Слышны несколько выстрелов. Нарушитель в итоге срывается с места и уезжает.
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