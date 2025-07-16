16 июля 2025

Не было сдачи с 5000: пермяк устроил стрельбу возле магазина. Видео

Пьяный пермяк открыл огонь возле «Монетки» после конфликта на кассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Агрессивного мужчину пытались задержать силовики
Агрессивного мужчину пытались задержать силовики Фото:

Вечером 16 июля в одном из магазинов сети «Монетка» по улице Желябова в Перми произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. По словам очевидцев, причиной инцидента стал спор между покупателем и сотрудниками кассы из-за сдачи. В полиции сообщили URA.RU, что уже занимаются проверкой

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего», — пояснили правоохранители. Свидетели рассказывают, что в магазине пьяный мужчина попытался расплатиться купюрой номиналом 5000 рублей, но «кассиры не смогли выдать сдачу». В результате разгоревшегося конфликта, мужчина якобы достал пистолет и начал угрожать сотрудникам.

В соцсетях позже появилось видео с мест происшествия. На кадрах — оперативники в форменном обмундировании пытаются задержать автомобиль и обезвредить водителя. Слышны несколько выстрелов. Нарушитель в итоге срывается с места и уезжает.

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Вечером 16 июля в одном из магазинов сети «Монетка» по улице Желябова в Перми произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. По словам очевидцев, причиной инцидента стал спор между покупателем и сотрудниками кассы из-за сдачи. В полиции сообщили URA.RU, что уже занимаются проверкой «В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего», — пояснили правоохранители. Свидетели рассказывают, что в магазине пьяный мужчина попытался расплатиться купюрой номиналом 5000 рублей, но «кассиры не смогли выдать сдачу». В результате разгоревшегося конфликта, мужчина якобы достал пистолет и начал угрожать сотрудникам. В соцсетях позже появилось видео с мест происшествия. На кадрах — оперативники в форменном обмундировании пытаются задержать автомобиль и обезвредить водителя. Слышны несколько выстрелов. Нарушитель в итоге срывается с места и уезжает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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