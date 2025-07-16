16 июля 2025

Мэр Львова предложил обменять останки советских воинов на украинских военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Львов готов обменять останки советских солдат на военнопленных
Львов готов обменять останки советских солдат на военнопленных Фото:

Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с мемориального комплекса «Холм Славы» на украинских военных. Соответствующее заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

«Холма Славы» советского периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников», — сообщил Андрей Садовый.

Ранее власти Львова начали демонтаж памятников и ограждений на территории мемориального комплекса, а в январе 2025 года исполнительный комитет горсовета разрешил проведение эксгумации останков советских воинов, включая Николая Кузнецова, с последующим перезахоронением на другом кладбище. По словам Садового, работы по эксгумации завершены, решение о перезахоронении принято, и теперь город готов использовать обнаруженные останки для обмена на украинских военнослужащих.

В Москве осудили действия львовских властей, назвав эксгумацию свидетельством «античеловеческой сущности киевского режима». Официальные представители России отмечают, что подобные решения вызывают обеспокоенность и напряженность в обществе.

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Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с мемориального комплекса «Холм Славы» на украинских военных. Соответствующее заявление он опубликовал в своем telegram-канале. «Холма Славы» советского периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников», — сообщил Андрей Садовый. Ранее власти Львова начали демонтаж памятников и ограждений на территории мемориального комплекса, а в январе 2025 года исполнительный комитет горсовета разрешил проведение эксгумации останков советских воинов, включая Николая Кузнецова, с последующим перезахоронением на другом кладбище. По словам Садового, работы по эксгумации завершены, решение о перезахоронении принято, и теперь город готов использовать обнаруженные останки для обмена на украинских военнослужащих. В Москве осудили действия львовских властей, назвав эксгумацию свидетельством «античеловеческой сущности киевского режима». Официальные представители России отмечают, что подобные решения вызывают обеспокоенность и напряженность в обществе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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