16 июля 2025

Массовая драка произошла в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция приехала на место происшествия
Полиция приехала на место происшествия Фото:

В Москве в районе Ясенево случилась драка с участием десятков человек. Об этом рассказали очевидцы.

«На Литовском бульваре напротив детской поликлиники дралась толпа мужчин. У некоторых были ножи», — сообщается в telegram-канале Mash со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что в драке применили светошумовую гранату и сигнальную ракету. По данным канала, участники конфликта уже разбежались, их ищут правоохранители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в районе Ясенево случилась драка с участием десятков человек. Об этом рассказали очевидцы. «На Литовском бульваре напротив детской поликлиники дралась толпа мужчин. У некоторых были ножи», — сообщается в telegram-канале Mash со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что в драке применили светошумовую гранату и сигнальную ракету. По данным канала, участники конфликта уже разбежались, их ищут правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...