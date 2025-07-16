Массовая драка произошла в Москве

Полиция приехала на место происшествия
В Москве в районе Ясенево случилась драка с участием десятков человек. Об этом рассказали очевидцы.
«На Литовском бульваре напротив детской поликлиники дралась толпа мужчин. У некоторых были ножи», — сообщается в telegram-канале Mash со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что в драке применили светошумовую гранату и сигнальную ракету. По данным канала, участники конфликта уже разбежались, их ищут правоохранители.
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