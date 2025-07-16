16 июля 2025

Жители Воронежа сообщили о мощных взрывах над городом

© Служба новостей «URA.RU»
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Минимум четыре взрыва прогремели над Воронежем
Минимум четыре взрыва прогремели над Воронежем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Воронеже утром 16 июля были слышны не менее четырех взрывов, причиной которых стало срабатывание системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на рассказы местных жителей.

«Местные жители рассказали SHOT, что слышали около четырех взрывов в Ленинском районе Воронежа. По их словам, от громкого звука „шатались стекла в оконных рамах“. Были видны вспышки в небе. По предварительным данным, сработала система ПВО. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в сообщении.

В небе над Воронежем дежурные подразделения противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, жертв среди населения нет. Данные о возможных повреждениях уточняются. В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности из-за угрозы атаки дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.

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В Воронеже утром 16 июля были слышны не менее четырех взрывов, причиной которых стало срабатывание системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на рассказы местных жителей. «Местные жители рассказали SHOT, что слышали около четырех взрывов в Ленинском районе Воронежа. По их словам, от громкого звука „шатались стекла в оконных рамах“. Были видны вспышки в небе. По предварительным данным, сработала система ПВО. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в сообщении. В небе над Воронежем дежурные подразделения противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, жертв среди населения нет. Данные о возможных повреждениях уточняются. В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности из-за угрозы атаки дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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