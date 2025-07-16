В ХМАО на восемь общественных проектов направят 10 миллионов рублей

В Сургутском районе определили восемь победителей грантового конкурса поддержки некоммерческих и общественных организаций. В 2025 году на реализацию их проектов выделено около 10 миллионов рублей, сообщили в мэрии муниципалитета.
«Завершился муниципальный конкурс на предоставление финансовой поддержки некоммерческим и общественным организациям... Победителями признаны восемь участников. В сумме на реализацию проектов общественников будет направлено порядка 10 миллионов рублей», — написано на сайте ведомства.
По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, размеры субсидий определялись исходя из заявленных потребностей организаций — сумма грантов варьируется от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Так, например, самый большой грант в 2,8 миллиона рублей получат общественники из «Свои из Югры». На эти деньги они реализуют проект «Мамина забота», в рамках которого будет изготовлена специализированная одежда для участников СВО. Еще 1,4 миллиона рублей будут направлены Центру культуры и спорта «Точка роста». Их проект «Преемники поколений» объединит патриотическими мероприятиями дошкольников и их родителей.
Также в числе победителей оказалась региональная общественная организация «Пионерия», которой одобрили финансирование в размере порядка 1,7 миллиона рублей на проведение слета детских патриотических организаций «Движение первых». Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения „Апрель“» получит чуть более миллиона рублей для закупки материалов и оборудования, предназначенных для детей с ОВЗ.
Как уточнила начальник отдела финансового обеспечения муниципальных заданий и предоставления субсидий администрации Сургутского района Елизавета Смолярчук, конкурс на получение гранта главы района проводится уже пятый год подряд. За период с 2020 по 2024 годы при поддержке муниципалитета было реализовано 91 проект на общую сумму 39 миллионов рублей.
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