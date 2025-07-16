16 июля 2025

ФСБ провела операцию по захвату пособников Украины в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге задержаны пособники телефонных мошенников с Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Контртеррористические учения ФСБ на территории города Снежинск. Челябинск, фсб, силовики, спецслужбы
ФСБ задержала пособников колл-центров Украины (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники киберполиции совместно с региональным управлением ФСБ провели операцию по задержанию двух местных жителей, подозреваемых в технической поддержке телефонных мошенников, действующих из-за рубежа. Об этом сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

«Задержанные у себя дома устанавливали и обслуживали специальное оборудование — GSM-шлюзы, с помощью которых неизвестные лица, предположительно находящиеся на территории Украины, совершали мошеннические звонки россиянам. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, а также предлагали участие в инвестиционных проектах», — рассказала Волк в своем telegram-канале.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов были изъяты два GSM-шлюза, около 200 SIM-карт, средства связи и иные предметы. По предварительным данным, подозреваемые обеспечили техническую поддержку мошеннической схемы, в результате которой жительница Московской области лишилась более 400 тысяч рублей. Также проверяется их причастность еще к восьми аналогичным эпизодам с общим ущербом свыше 8 миллионов рублей.

По информации правоохранительных органов, ежемесячный доход пособников телефонных мошенников мог достигать 100 тысяч рублей. Финансирование и инструкции подозреваемые получали через мессенджеры от кураторов, находящихся за пределами России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников.

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В Екатеринбурге сотрудники киберполиции совместно с региональным управлением ФСБ провели операцию по задержанию двух местных жителей, подозреваемых в технической поддержке телефонных мошенников, действующих из-за рубежа. Об этом сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк. «Задержанные у себя дома устанавливали и обслуживали специальное оборудование — GSM-шлюзы, с помощью которых неизвестные лица, предположительно находящиеся на территории Украины, совершали мошеннические звонки россиянам. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, а также предлагали участие в инвестиционных проектах», — рассказала Волк в своем telegram-канале. В ходе обысков по месту жительства фигурантов были изъяты два GSM-шлюза, около 200 SIM-карт, средства связи и иные предметы. По предварительным данным, подозреваемые обеспечили техническую поддержку мошеннической схемы, в результате которой жительница Московской области лишилась более 400 тысяч рублей. Также проверяется их причастность еще к восьми аналогичным эпизодам с общим ущербом свыше 8 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, ежемесячный доход пособников телефонных мошенников мог достигать 100 тысяч рублей. Финансирование и инструкции подозреваемые получали через мессенджеры от кураторов, находящихся за пределами России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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