Главком ВСУ Александр Сырский, по сути, направил штурмовиков на смерть в районе Мелового Харьковской области, приказав выбить оттуда группировку войск «Север». Это привело к значительным потерям в украинских подразделениях. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
«Сырский приказал любой ценой выбить северян (группировка войск „Север“ — прим. URA.RU) из небольшого села Меловое на севере Купянского района Харьковской области. Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады», — рассказали силовики для РИА «Новости».
По данным источников, российская разведка своевременно выявила продвижение подразделений ВСУ, после чего им перекрыли пути отхода. ВС РФ предложили украинским военнослужащим сдаться. Несмотря на это, противник продолжил наступление и понес тяжелые потери.
Ранее военный эксперт, полковник Геннадий Алехин сообщил, что украинские силы, вероятно, готовятся к отходу из Купянска, чтобы избежать возможного окружения. Он также отметил, что подразделения ВСУ, дислоцированные в Харьковской области, могут быть разделены на отдельные группы. Каждая из таких бригад станет целью отдельных ударов ВС РФ, которые, как утверждается, разрабатываются российским Генштабом.
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