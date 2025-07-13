Полковник Алехин: ВСУ готовятся оставить Купянск, чтобы не попасть в окружение

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По словам Алехина, ВСУ планируют вскоре оставить Купянск и уйти за пределы города
По словам Алехина, ВСУ планируют вскоре оставить Купянск и уйти за пределы города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие готовятся к отступлению из Купянска (Харьковская область), чтобы не попасть в окружение. Так считает военный эксперт, полковник Геннадий Алехин.

«По последним сведениям, противник сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в самом Купянске и выдвигается за Купянск, в район лесополосы и учебного аэродрома. „Группировка „Запад“ берет в окружение Купянск и движется из Двуречной в район Великого Бурлука“, — сказал Алехин в разговоре с aif.ru.

Эксперт указал, что в данном районе украинские военные, вероятно, предпримут попытки создать новую оборонительную линию. Алехин считает, что украинские войска, дислоцированные в Харьковской области, могут быть разделены на отдельные части. По его словам, каждое из таких подразделений станет объектом отдельных ударов, которые разрабатываются Генштабом России с целью поэтапного уничтожения солдат ВСУ.

Ранее российские подразделения уже перекрыли основные логистические пути снабжения украинских войск в Купянске и закрепились на новых позициях в пригородах города. Эти действия сопровождались расширением контроля над рядом населенных пунктов в Харьковской области и операцией по окружению украинских сил в Радьковке, что позволило усилить давление на позиции ВСУ в регионе.

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Украинские военнослужащие готовятся к отступлению из Купянска (Харьковская область), чтобы не попасть в окружение. Так считает военный эксперт, полковник Геннадий Алехин. «По последним сведениям, противник сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в самом Купянске и выдвигается за Купянск, в район лесополосы и учебного аэродрома. „Группировка „Запад“ берет в окружение Купянск и движется из Двуречной в район Великого Бурлука“, — сказал Алехин в разговоре с aif.ru. Эксперт указал, что в данном районе украинские военные, вероятно, предпримут попытки создать новую оборонительную линию. Алехин считает, что украинские войска, дислоцированные в Харьковской области, могут быть разделены на отдельные части. По его словам, каждое из таких подразделений станет объектом отдельных ударов, которые разрабатываются Генштабом России с целью поэтапного уничтожения солдат ВСУ. Ранее российские подразделения уже перекрыли основные логистические пути снабжения украинских войск в Купянске и закрепились на новых позициях в пригородах города. Эти действия сопровождались расширением контроля над рядом населенных пунктов в Харьковской области и операцией по окружению украинских сил в Радьковке, что позволило усилить давление на позиции ВСУ в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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