Украинские военнослужащие готовятся к отступлению из Купянска (Харьковская область), чтобы не попасть в окружение. Так считает военный эксперт, полковник Геннадий Алехин.
«По последним сведениям, противник сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в самом Купянске и выдвигается за Купянск, в район лесополосы и учебного аэродрома. „Группировка „Запад“ берет в окружение Купянск и движется из Двуречной в район Великого Бурлука“, — сказал Алехин в разговоре с aif.ru.
Эксперт указал, что в данном районе украинские военные, вероятно, предпримут попытки создать новую оборонительную линию. Алехин считает, что украинские войска, дислоцированные в Харьковской области, могут быть разделены на отдельные части. По его словам, каждое из таких подразделений станет объектом отдельных ударов, которые разрабатываются Генштабом России с целью поэтапного уничтожения солдат ВСУ.
Ранее российские подразделения уже перекрыли основные логистические пути снабжения украинских войск в Купянске и закрепились на новых позициях в пригородах города. Эти действия сопровождались расширением контроля над рядом населенных пунктов в Харьковской области и операцией по окружению украинских сил в Радьковке, что позволило усилить давление на позиции ВСУ в регионе.
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