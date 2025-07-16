16 июля 2025

В ХМАО айтишники заблокировали более 20 миллионов киберугроз в период ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты заблокировали почти 20 миллионов попыток переходов на опасные сайты
Специалисты заблокировали почти 20 миллионов попыток переходов на опасные сайты Фото:

В ХМАО в период ЕГЭ было заблокировано почти 20 миллионов киберугроз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ростелекома.

«В Югре было предотвращено почти 20 миллионов киберугроз во время ЕГЭ. Это второй показатель среди уральских регионов. Больше только в Свердловской области», — сообщили агентству в пресс-службе.

Эксперты проанализировали, какие запросы подростки задают в интернете. Среди запрещенного и опасного контента дети чаще всего попадаются на вредоносное и шпионское ПО, фишинговые сайты и мошеннические онлайн-казино и букмекерские конторы, а также сайты для кражи банковских и персональных данных.

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В ХМАО в период ЕГЭ было заблокировано почти 20 миллионов киберугроз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ростелекома. «В Югре было предотвращено почти 20 миллионов киберугроз во время ЕГЭ. Это второй показатель среди уральских регионов. Больше только в Свердловской области», — сообщили агентству в пресс-службе. Эксперты проанализировали, какие запросы подростки задают в интернете. Среди запрещенного и опасного контента дети чаще всего попадаются на вредоносное и шпионское ПО, фишинговые сайты и мошеннические онлайн-казино и букмекерские конторы, а также сайты для кражи банковских и персональных данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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