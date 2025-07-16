В ХМАО айтишники заблокировали более 20 миллионов киберугроз в период ЕГЭ

В ХМАО в период ЕГЭ было заблокировано почти 20 миллионов киберугроз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ростелекома.
«В Югре было предотвращено почти 20 миллионов киберугроз во время ЕГЭ. Это второй показатель среди уральских регионов. Больше только в Свердловской области», — сообщили агентству в пресс-службе.
Эксперты проанализировали, какие запросы подростки задают в интернете. Среди запрещенного и опасного контента дети чаще всего попадаются на вредоносное и шпионское ПО, фишинговые сайты и мошеннические онлайн-казино и букмекерские конторы, а также сайты для кражи банковских и персональных данных.
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