Глава Челябинска Алексей Лошкин проверил ход ремонтных работ на лыжной базе в городском бору. Особое внимание уделено реконструкции подъездных путей, парковки и фасада здания, в котором ни разу не проводился капитальный ремонт. Кроме того, мэрией через суд решается вопрос о сносе аварийных зданий рядом с базой, передает корреспондент URA.RU.
«Въезд оставляет желать лучшего. До начала сезона нужно привести территорию в порядок: сделать качественный асфальт на подъезде и парковке, отремонтировать здание», — заявил Лошкин, сообщает корреспондент.
Территорию ждет комплексное обновление. Новая парковка будет рассчитана на три ряда машин. Фасад здания получит современную подсветку для повышения узнаваемости объекта. Также появится небольшое футбольное поле. Как пояснил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Ильиных, проектная документация по реконструкции объекта практически подготовлена. В ближайшее время будет объявлен аукцион на проведение работ, при этом подрядчикам установят предельно сжатые сроки выполнения, чтобы завершить все работы к началу сезона. На все работы планируется выделить около 20 миллионов рублей.
Кроме того, рядом с лыжной базой расположен заброшенный объект, признанный аварийным и представляющий угрозу обрушения. Как пояснила председатель комитета по управлению имуществом Анастасия Лаптиева, мэрия города совместно с прокуратурой обратилась в суд с иском о сносе строения еще в конце мая. Первое судебное заседание по этому вопросу назначено на 13 августа. Глава города Алексей Лошкин поручил держать ситуацию на особом контроле.
Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд региона запретил проводить торги по продаже нежилых заброшенных зданий и на право аренды земельного участка в городском бору Челябинска возле лыжной базы. О признании объекта аварийным в суд обратились представители администрации. Глава Челябинска Алексей Лошкин тогда заявил, что страшные развалины представляют опасность для людей.
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