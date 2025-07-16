Мантуров назвал ХМАО одним из лидеров среди регионов в сфере промышленности

Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров назвал Югру одним из лидеров среди регионов страны в сфере развития промышленности. При поддержке окружной власти создано более 1300 предприятий и свыше 1600 рабочих мест, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«Югра создает надежные условия для роста промышленного производства. Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров отметил наш округ как один из лидеров по объему предоставленных средств из регионального фонда», – сообщает telegram-канал.
С 2018 года Югра направила на поддержку предприятий более четырех миллиардов рублей. Югорские бизнесмены регулярно выходят на новые рынки, расширяют ассортимент и внедряют современные технологии при производстве продукции.
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