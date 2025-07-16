16 июля 2025

Мантуров назвал ХМАО одним из лидеров среди регионов в сфере промышленности

ХМАО оказался в лидерах среди регионов РФ по развитию промышленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Мантуров назвал Югру одним из лидеров среди регионов России в сфере поддержки и развития промышленности
Денис Мантуров назвал Югру одним из лидеров среди регионов России в сфере поддержки и развития промышленности Фото:

Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров назвал Югру одним из лидеров среди регионов страны в сфере развития промышленности. При поддержке окружной власти создано более 1300 предприятий и свыше 1600 рабочих мест, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«Югра создает надежные условия для роста промышленного производства. Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров отметил наш округ как один из лидеров по объему предоставленных средств из регионального фонда», – сообщает telegram-канал.

С 2018 года Югра направила на поддержку предприятий более четырех миллиардов рублей. Югорские бизнесмены регулярно выходят на новые рынки, расширяют ассортимент и внедряют современные технологии при производстве продукции.

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Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров назвал Югру одним из лидеров среди регионов страны в сфере развития промышленности. При поддержке окружной власти создано более 1300 предприятий и свыше 1600 рабочих мест, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Югра создает надежные условия для роста промышленного производства. Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров отметил наш округ как один из лидеров по объему предоставленных средств из регионального фонда», – сообщает telegram-канал. С 2018 года Югра направила на поддержку предприятий более четырех миллиардов рублей. Югорские бизнесмены регулярно выходят на новые рынки, расширяют ассортимент и внедряют современные технологии при производстве продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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