Челябинец попал под статью за поджог дома вместе с хозяевами

В отношении жителя Копейска (город-спутник Челябинска) возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным URA.RU, он сжег дом соседей, пытаясь убить хозяев.
«Предварительно, мужчина поссорился с соседкой. Ночью он поджег ее дом», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU вместе с женщиной в доме в момент поджога находился ее муж и внук. Так что квалификация уголовного дела, задержанного в отношении поджигателя более суровая — его обвиняют по ч. 3 ст. 30 п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Пожар случился в ночь на 16 июля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ликвидировать возгорание удалось спустя час. В ликвидации участвовало 13 сотрудников МЧС и три единицы техники.
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