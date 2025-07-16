16 июля 2025

Челябинец попал под статью за поджог дома вместе с хозяевами

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец поджог дом, в котором находилось три человека
Челябинец поджог дом, в котором находилось три человека Фото:

В отношении жителя Копейска (город-спутник Челябинска) возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным URA.RU, он сжег дом соседей, пытаясь убить хозяев.

«Предварительно, мужчина поссорился с соседкой. Ночью он поджег ее дом», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU вместе с женщиной в доме в момент поджога находился ее муж и внук. Так что квалификация уголовного дела, задержанного в отношении поджигателя более суровая — его обвиняют по ч. 3 ст. 30 п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Пожар случился в ночь на 16 июля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ликвидировать возгорание удалось спустя час. В ликвидации участвовало 13 сотрудников МЧС и три единицы техники.

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В отношении жителя Копейска (город-спутник Челябинска) возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным URA.RU, он сжег дом соседей, пытаясь убить хозяев. «Предварительно, мужчина поссорился с соседкой. Ночью он поджег ее дом», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU вместе с женщиной в доме в момент поджога находился ее муж и внук. Так что квалификация уголовного дела, задержанного в отношении поджигателя более суровая — его обвиняют по ч. 3 ст. 30 п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Пожар случился в ночь на 16 июля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ликвидировать возгорание удалось спустя час. В ликвидации участвовало 13 сотрудников МЧС и три единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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