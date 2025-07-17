В Центральном доме литераторов в Москве началось прощание с народным артистом России, режиссером Александром Миттой, умершим в понедельник, 14 июля, в возрасте 92 лет. Проводить Митту в последний путь пришли его друзья, коллеги, ученики, а также поклонники его творчества. Многие из присутствующих принесли с собой цветы. На месте присутствует корреспондент URA.RU, который пообщался с теми, кто пришел на прощание. В частности, отдать дать уважения режиссеру пришла российская сценаристка, кинодраматург, педагог Зоя Кудря.
«Я бы себе однозначно сказала, я безумно люблю Митту. Это мой не учитель, он мой друг большой. И я уверена, что я была ему большим другом. Я знаю, что мы очень-очень были вместе. Он был нашей семьей», — подчеркнула Кудря.
Она отметила, что никогда не встречала подобных людей. Кудря добавила, что Митта был из тех людей, которым всегда было все интересно. Даже несмотря на болезнь, серьезно подорвавшая его здоровье, режиссер не переставал учиться.
О смерти отца в понедельник сообщил в соцсетях сын Митты Евгений. Режиссер стал одним из пионеров в советском кинематографе, включив в свой фильм откровенную сцену, что стало заметным прецедентом для того времени. Он смело работал с различными жанрами, не ограничиваясь рамками традиционного подхода. Кроме того, его личная жизнь также отличалась яркостью и нестандартностью: режиссер не побоялся нарушить устоявшиеся нормы, уведя возлюбленную из семьи. Таким образом, судьба мастера была столь же насыщенной и необычной, как и созданные им киноленты.
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