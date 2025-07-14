Сегодня, 14 июля, ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Александр Митта, чьи фильмы стали классикой. Он одним из первых в СССР снял постельную сцену в фильме, экспериментировал с жанрами и даже увел возлюбленную из семьи, бросив вызов общественным нормам. Его жизнь была такой же яркой, как и его картины. О биографии, фильмах и состоянии здоровья в последние годы — в материале URA.RU.
Детство и юность: путь к искусству
Настоящая фамилия режиссера — Рабинович. Он родился в марте 1933 года в Москве в еврейской семье, преданной идеалам революции. Его мать рано ушла из жизни, отбывая наказание в сибирских лагерях, а воспитанием мальчика занимался отец.
С детства Александр увлекался живописью и мечтал стать художником. После школы он поступил в художественный вуз, но был отчислен — его талант не вписывался в рамки соцреализма. Тогда он перешел в инженерно-строительный институт, где учился у знаменитого архитектора Константина Мельникова. Окончив вуз в 1955 году, Митта не стал строить дома — вместо этого он начал рисовать карикатуры для журнала «Крокодил» и иллюстрации для «Веселых картинок».
Именно тогда он взял псевдоним Митта. Это древнееврейская фамилия его родственника, и режиссер не скрывал своего происхождения. Вскоре он понял, что его настоящее призвание — кино, и поступил во ВГИК. Его учителями были режиссеры Михаил Ромм и Александр Довженко, а среди однокурсников — режиссер Андрей Тарковский и писатель Василий Шукшин.
Фильмы: от подростковых драм до первой советской катастрофы
Кинематографическая карьера Митты началась с дипломной работы — фильма «Друг мой, Колька!» (1961), снятого совместно с Алексеем Салтыковым. Картина о школьных проблемах стала неожиданным хитом, собрав в прокате 24 миллиона зрителей.
Настоящую славу ему принес фильм «Звонят, откройте дверь» (1965), где дебютировала юная актриса Елена Проклова. Лента получила «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Митта продолжил подростковую тему в картине «Точка, точка, запятая…» (1972), но затем резко сменил жанр.
В 1979 году он снял «Экипаж» — первый советский фильм-катастрофу. Чтобы добиться реализма, пришлось сжечь настоящие самолеты. Министерство кинематографии отказалось финансировать проект, но Митта нашел спонсора — «Аэрофлот». Фильм стал лидером проката, а актеры Леонид Филатов, Александра Яковлева и Георгий Жженов — звездами. Кстати, именно в «Экипаже» Митта снял одну из первых постельных сцен в советском кино — смелый шаг для того времени.
Позже он экспериментировал с жанрами: снял сказку-аллегорию «Сказка странствий» (1983) с актером Андреем Мироновым, драму «Шаг» (1988) о матери, спасающей ребенка, и даже британско-советский проект «Затерянный в Сибири» (1991). В 2000-х он вернулся с сериалом «Граница. Таежный роман», за который получил Государственную премию РФ.
Личная жизнь: любовь и скандалы
Митта не боялся нарушать правила не только в кино, но и в жизни. Его женой стала журналистка Лилия Майорова, которую он увел из семьи. Ее муж, корреспондент «Правды» Игорь, пытался разобраться «по-мужски», но, увидев скромную коммуналку Митты, сдался. Лилия ушла к режиссеру, и даже два года без развода не помешали им создать семью. Вскоре у пары родился сын Евгений, ставший художником.
Друзьями Митты были бард Владимир Высоцкий и актриса Марина Влади, а в его доме на Малой Грузинской собирался весь цвет советской интеллигенции. Лилия стала его музой, вдохновляя на новые работы. В ноябре 2022 года она скончалась, оставив режиссера вдовцом.
Последние годы
В 2023 году режиссер попал в больницу. Он болел пневмонией, состояние ухудшилось из-за перенесенного инсульта. В начале июля 2025 года Митта вновь попал в больницу. А 14 июля появилась информация о его смерти. Причиной стал рак почки, передает telegram-канал Shot.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.