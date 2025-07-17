В Москве прощаются с режиссером Александром Миттой. Видео

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После прощания Александра Митту кремируют
После прощания Александра Митту кремируют Фото:

В Центральном доме литераторов в Москве началась церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой. Его не стало в понедельник, 14 июля, на 93-м году жизни.

Корреспондент URA.RU с места события передает, что проститься с Александром Миттой пришли его близкие, коллеги по цеху, ученики и поклонники. Многие из присутствующих держат в руках цветы.

В холле здания установлен портрет режиссера, а рядом размещен некролог, в котором подробно изложена его творческая биография. О кончине режиссера стало известно из сообщения его сына Евгения Митты, опубликованного в понедельник в социальных сетях.

Он уточнил, что после церемонии прощания народного артиста России кремируют. Ее проведут без посторонних. 

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В Центральном доме литераторов в Москве началась церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой. Его не стало в понедельник, 14 июля, на 93-м году жизни. Корреспондент URA.RU с места события передает, что проститься с Александром Миттой пришли его близкие, коллеги по цеху, ученики и поклонники. Многие из присутствующих держат в руках цветы. В холле здания установлен портрет режиссера, а рядом размещен некролог, в котором подробно изложена его творческая биография. О кончине режиссера стало известно из сообщения его сына Евгения Митты, опубликованного в понедельник в социальных сетях. Он уточнил, что после церемонии прощания народного артиста России кремируют. Ее проведут без посторонних. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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