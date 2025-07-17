В Центральном доме литераторов в Москве началась церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой. Его не стало в понедельник, 14 июля, на 93-м году жизни.
Корреспондент URA.RU с места события передает, что проститься с Александром Миттой пришли его близкие, коллеги по цеху, ученики и поклонники. Многие из присутствующих держат в руках цветы.
В холле здания установлен портрет режиссера, а рядом размещен некролог, в котором подробно изложена его творческая биография. О кончине режиссера стало известно из сообщения его сына Евгения Митты, опубликованного в понедельник в социальных сетях.
Он уточнил, что после церемонии прощания народного артиста России кремируют. Ее проведут без посторонних.
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