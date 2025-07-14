«Он был беспощаден к себе и другим»: российский кинематограф скорбит по Александру Митту

Сегодня, 14 июля, на 93-м году жизни скончался легендарный советский и российский режиссер Александр Митта, автор культовых фильмов «Экипаж», сериала «Граница. Таежный роман» и «Сказка странствий». Сын Митты Евгений сообщил, что точная дата церемонии прощания с его отцом будет объявлена позднее.
Слова признания и утраты выразили известные российские кинематографисты. Так, Кинокритик и режиссер Александр Шпагин заявил, что Митта был «беспощаден» как к себе, так и к другим, всегда добиваясь художественной правды. Как другие российские звезды и представители кинематографа отреагировали на смерть режиссера — в материале URA.RU.
Актриса Ольга Будина
Актриса Ольга Будина, работавшая с Миттой на съемках телесериала «Граница. Таежный роман», с горечью отреагировала на известие о его кончине. Она отметила, что все фильмы режиссера заставляют задуматься.
«Александр Наумович — великий режиссер и великий человек. Человек-эпоха. Для нас для всех это невосполнимая утрата", — рассказала она в беседе с «Лентой.ру». Актриса также выразила радость тому, что ей удалось поработать с великим режиссером.
Все его фильмы заставляют задуматься, размышлять. Я счастлива, что мне довелось с ним работать», — поделилась Будина. Она также отметила, что его фильмы были настолько разными, что «понять, что это снял один режиссер, практически невозможно».
Ксения Собчак
Собчак в своем telegram-канале подчеркнула, что Митта принадлежал к числу режиссеров, которые создавали кино не ради денег, а ради самого искусства. При этом его картины неизменно становились хитами.
«Так было с „Экипажем“, который стал первым и на долгие годы главным блокбастером страны. А „Граница. Таежный роман“ показал, что у нас может быть альтернатива бразильским сериалам», — написала журналистка.
Она отметила, что для многих актеров возможность сотрудничества с Миттой была заветной мечтой. Кроме того, значимым являлось его умение тонко ощущать дух времени и понимать интересы своей аудитории. Благодаря этому Митта оставался востребованным и современным режиссером на протяжении более чем шести десятилетий.
Тина Канделаки
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки назвала Митту одним из главных режиссеров страны, чьи работы разительно отличались друг от друга.
«Трудно поверить, что один человек снял настолько разные и непохожие друг на друга фильмы, как „Гори, гори, моя звезда“, „Экипаж“, „Сказка странствий“ и „Граница. Таежный роман“», — написала Канделаки в своем telegram-канале. Она также отметила, что многие кинематографисты считают его своим Учителем с большой буквы.
Зампред Союза кинематографистов Алешковский
Заместитель председателя Союза кинематографистов Алексей Алешковский назвал Митту «замечательным режиссером, сценаристом и преподавателем». «Это, разумеется, очень большая потеря. Он останется и в памяти коллег, и в памяти зрителей», — рассказал Алешковский в ходе беседы с «Абзацем». Союз кинематографистов заявил о готовности предоставить семье режиссера необходимую помощь.
Кинокритик Александр Шпагин
Кинокритик и режиссер Александр Шпагин в разговоре с РБК назвал Митту выдающимся режиссером с яркой и противоречивой творческой натурой. По словам Шпагина, он был проницательным критиком и смелым концептуалистом, который «беспощадно» относился как к себе, так и к другим, всегда добиваясь художественной правды.
Сценарист Дмитрий Астрахан
Режиссер и сценарист Дмитрий Астрахан вспомнил в разговоре с РБК, как Митта настоял на его участии в пробах, что в итоге открыло ему дорогу в актерскую профессию. Астрахан отметил, что таких случаев было много — Митта обладал уникальным даром видеть артистов.
Заслуженный артист России Алексей Огурцов
Заслуженный артист России Алексей Огурцов рассказал РБК, что познакомился с Миттой на кинофестивале, когда еще работал в правоохранительных органах. Режиссер тогда убедил его, что для актерской карьеры необязательно иметь специальное образование. По словам Огурцова, та встреча кардинально изменила его жизнь.
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